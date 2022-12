Quarts temps: 32-16, 21-20, 24-15, 38-15.

BRAINE (26/43 à 2 pts, 19/45 à 3pts, 6/8 LF, 52 rbds, 32 ass., 14 ftes): KROSELJ 20 (6x13), Leblon 8 (1x3), SARR 10, TADIC 14 (1x3), LELIK 30 (6x3), Uro-Nilie 8, LINDSTROM 10, Devos 5 (1x3), Fogg 10 (2x3).

GRENGEWALD (21/41 à 2 pts, 6/18 à 3 pts, 6/11 LF, 29 rbds, 14 ass., 7 ftes): JAMES 16 (1x3), HETTING L. 4, LOGIC 10, Schreiner 0, Wolff 0, VUCKOVIC 26 (3x3), Schreiner 5 (1x3), HETTO 5 (1x3), Leches 0.

Sans surprise, Braine s’est aisément imposé, ce mercredi soir, face au club luxembourgeois de Grengewald pour le compte de la cinquième journée d’EuroCup. C’est la deuxième victoire des Castors sur la scène européenne cette saison et cela pourrait déjà être suffisant pour se qualifier pour la suite de la compétition.

En sachant que l’average sera déterminant, au cas où Braine s’inclinerait mercredi prochain à Cadi La Seu (qui s’est incliné contre Saragosse), on s’attendait à un match intense des Brainoises.

Au final, à l’image d’un public très clairsemé (moins de 300 personnes), les joueuses de Fredéric Dusart ont soufflé le chaud et le froid (du moins en première mi-temps), mais elles ont fait le job avec un écart final de 49 points !

Le coach avait prévenu ses joueuses de ne pas tomber dans le faux rythme imprimé par des Luxembourgeoises manquant de rotations. Si Braine a joué par à-coups et s’est parfois endormi en défense, les joueuses ont dû être recadrées par leur coach qui a pris deux temps morts en moins de trois minutes et a imposé une défense de zone pour terminer la première mi-temps.

"On prend un 10-0 en très peu de temps parce qu’on relâche au niveau des échanges, note le stratège français. J e demande une zone à ce moment-là pour les obliger à fermer les espaces et cela a été payant. C’est finalement notre seul relâchement du match."

L’écart est au-delà de mes espérances.

Effectivement, car la deuxième mi-temps sera à sens unique avec une équipe de Braine très agressive en défense, imprimant un bon rythme et offensivement, offrant un festival à distance (8 trois points dans le dernier quart !).

C’est ce qui explique l’écart final face à une équipe luxembourgeoise à bout de souffle. "Je ne m’attendais pas à un tel écart final, confiait un coach satisfait de la prestation de son équipe. L’écart est au-delà de mes espérances."

En cas de victoire la semaine prochaine à Cadi La Seu, la qualification sera assurée mathématiquement, si pas l’average sera déterminant. Avec l’écart de ce mercredi soir, c’est toutefois en bonne voie.

"À condition de perdre avec un écart minime en Espagne, précise le coach. Mais si on reproduit la même prestation qu’à Saragosse, on peut aller chercher la victoire."

L’average sera important

Braine pourrait se qualifier à l’average, une donnée que n’oublient pas les joueuses.

"Qu’on perde ou qu’on gagne la semaine prochaine, on sait que l’average sera important, confiait à l’issue du match la meneuse Emmeline Leblon. Malgré l’écart final, je trouve qu’on a encore trop encaissé ce soir face à une équipe qui manque de rotation. Le coach à la mi-temps nous a d’ailleurs rappelé les règles défensives. Il nous a aussi demandé de bloquer Vuckovic qui avait inscrit 15 points en vingt minutes (26 au total, NDLR). Au final, on a dominé le rebond et c’est la clé. Tout le monde a marqué, c’est la preuve que le jeu collectif était présent. L’équipe vit bien et chacun a son importance dans l’équipe."