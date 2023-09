La surprise du chanteur français Vianney à ses fans : la sortie d’un nouvel album avec des duos inédits avec de grands noms de la chanson (vidéo)

”Il y a quelques mois, j’ai décidé d’arrêter de partir en tournée avant quelques années.” Tout le monde se souvient encore de l’annonce de l’interprète de Beau-papa. “Ce que je vous ai surtout promis, c’est de continuer à vous envoyer des chansons. Et franchement, jusqu’ici, j’ai vraiment tenu parole.” Cette parenthèse, le chanteur français Vianney l’a mise à profit pour passer du temps en studio et ainsi concocter de nouveaux titres. On a d’ailleurs déjà pu découvrir plusieurs chansons avec Ed Sheeran, Mika, Kendji Girac, et “Dame Zazie”, comme la surnomme Vianney.