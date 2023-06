Saison 11 de The Voice Belgique: les noms des quatre coaches sont connus

Elle n’est pas la seule à rempiler: Christophe Willem a accepté de s’installer dans le fauteuil rouge de coach pour une deuxième saison. "Je suis surexcité de retrouver mon fauteuil de coach, avec mon acolyte BJ et ce banc de coaches inédit qui, à mon avis, réserve de belles surprises".

Les deux autres coaches choisis par la RTBF feront leurs premiers pas dans le concours. Enfin, pas vraiment en ce qui concerne Mentissa, puisqu’elle connaît bien les rouages du télécrochet. Gagnante de The Voice Kids Vlaanderen en 2014, candidate de The Voice of Holland en 2019 (elle est allée jusqu’aux K.O.) et finaliste de The Voice France en 2021 (dans l’équipe de Vianney), la jeune femme originaire de Denderleeuw a une solide expérience qui lui permettra de prodiguer de bons conseils. "C’est une expérience enrichissante qui peut changer une vie, elle a changé la mienne et à mon tour j’ai envie d’être un soutien, un pilier pour des artistes qui sont prêts à se révéler sur scène !"

Le dernier coach à rejoindre le télécrochet de la RTBF s’appelle Hatik. Le rappeur – connu pour son tube Angela, qui totalise 130 millions de vues sur Youtube – est impatient de commencer les tournages. "J’aime les nouveaux défis, j’aime découvrir de nouveaux talents, et si je peux apporter un peu de mon savoir et de mon expérience à mes talents, j’en serais que plus heureux ! Et j’ai l’esprit de compétition…!"

En 2020, on a pu voir le rappeur dans la série à succès Validé. Mais Hatik ne se contente pas de briller devant les caméras, il excelle également sur scène. Sa tournée, qui l’a conduit aux quatre coins des pays francophones, a été un véritable triomphe, avec près d’une centaine de concerts à son actif. !

