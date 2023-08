Mentissa aux Solidarités 2023 : "J’adore l’idée d’ouvrir le bal !"

"C’est ma première fois ici et ma première tournée des festivals donc tout est nouveau pour moi et j’apprends un peu sur le tas, explique-t-elle. Je n’ai jamais chanté devant autant de personnes ! J’adore l’idée d’ouvrir le bal. Je dis toujours qu’il faut y aller directement. C’est même plus facile que de passer après quelqu’un d’autre parce que chaque artiste a son univers et impose son énergie."

Juste avant Camille Lellouche et Zazie, Mentissa a partagé sa bonne humeur auprès des spectateurs, dont certains étaient venus spécialement pour elle. "Je suis tellement reconnaissante d’être sur scène. Je vis de ma passion et j’aime partager mon amour pour la musique et pour les gens, poursuit Mentissa. Finalement, peu importe le nombre de personnes présentes devant moi. Il faut qu’elles aient l’impression d’être dans mon salon et de boire un verre avec une copine. Je ne cherche pas à avoir un côté très star, je préfère être plus proche des gens."

Et le public était très réceptif. "En Belgique, il est toujours très chaleureux, content d’être là et il le montre ! Ici, je suis à la maison."

Trois participations à The Voice

Dès son plus jeune âge, Mentissa voulait chanter, performer et divertir les gens. Elle n’était pourtant pas prédestinée. "Personne ne chante ou ne joue de la musique dans ma famille. J’ai appris de façon autodidacte", indique-t-elle.

À 14 ans, elle a participé à son premier concours: The Voice Kids en Flandre, qu’elle a remporté haut la main. Elle a continué en 2018 en se présentant à The Voice aux Pays-Bas. "Ça n’a pas donné grand-chose, confesse-t-elle. J’ai alors continué mes études, j’ai travaillé puis, en 2021, j’ai été contactée par la production de The Voice France. Je n’étais pas très partante car j’avais peur qu’on me juge parce que c’était la troisième fois que je participais à une telle émission. Mais ils ont insisté et m’ont convaincue."

Et elle a bien fait puisqu’elle a tout de suite été appréciée par le public français et par le chanteur Vianney, son coach à The Voice. "On s’est bien entendus et il m’a écrit ma première chanson intitulée Et Bam ! De là, tout a vraiment commencé."

Cette chanson ainsi que ses autres tubes, parmi lesquels Balance et Mamma Mia, que l’on peut entendre actuellement sur les ondes, ont fait partie de son concert fort apprécié par la foule. Consciente que rien n’est jamais acquis,

Mentissa espère continuer cette belle aventure encore longtemps et propulser, à son tour, de nouvelles pépites musicales sur le devant de la scène. "Je suis très contente d’être jurée à la prochaine saison de The Voice Belgique. Vianney m’a aidée et j’ai aussi envie d’aider et de transmettre à d’autres !"