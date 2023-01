Vianney ne va plus tourner pendant quelques années

Vianney a annoncé qu’il ne fera plus de tournée pendant plusieurs années : «J’ai connu les mois les plus intenses de toute ma vie. Aussi j’ai décidé de ne plus tourner avant quelques années. Ces 100 concerts m’ont comblé de bonheur & je vous enverrai régulièrement des chansons, c’est promis. La prochaine sortira le 20 janvier», a indiqué sur Instagram celui qui était notamment passé aux Francofolies de Spa l'été dernier.