Instagrameurs, TikTokeurs, YouTubeurs : 400.000 euros d’impôts réclamés à 3 influenceurs belges, voici comment ils sont contrôlés par le Fisc

L’Inspection spéciale des impôts (ISI) a déjà ouvert 10 dossiers concernant des influenceurs ou plutôt des créateurs de contenu comme on les appelle aujourd’hui. Ces personnes qui recommandent (et vantent) des services ou des produits via les réseaux sociaux ont ainsi fait l’objet d’un contrôle approfondi pour des revenus non déclarés (accroissements d’impôt de 50 %) ou des revenus déclarés comme droits d’auteur et requalifiés en bénéfices (accroissements d’impôt de 10 %).