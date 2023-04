Impôts de 2022 en Belgique : quelles nouveautés pour votre déclaration fiscale 2023 ?

1. Nouveaux délais

Le SPF Finances a annoncé l’instauration de nouveaux délais pour rentrer votre déclaration fiscale. Si vous optez pour la version papier, c’est le plus simple : la date limite est fixée au 30 juin 2023 dans tous les cas (via mandataire ou non). Cela vaut également pour les modifications que vous souhaiteriez apporter à votre proposition de déclaration simplifiée (PDS) en format papier. Notons que la PDS concerne aujourd’hui presque 4 millions de contribuables.

Le vrai changement concerne finalement la version en ligne. “À partir de cette année, nous ne faisons plus de distinction entre le contribuable qui rentre sa déclaration lui-même, via MyMinfin (Tax-on-web), et celui qui passe par un expert comptable ou mandataire. En termes de délais, nous nous basons désormais sur le type de revenus. Ce qui est tout à fait nouveau”, avance Marc Goossens, administrateur PME au sein du SPF Finances.

Concrètement, pour les déclarations en ligne “standard” rentrées via Tax-on-web, la date limite est fixée au 15 juillet 2023. C’est le principe général. Cela vaut donc aussi pour les salariés qui passent par un comptable, par exemple. La date du 15 juillet est également valable pour les modifications de la PDS en ligne.

La date limite du 18 octobre 2023 ne concerne que les déclarations d’impôt en ligne plus complexes. Cette date plus tardive s’applique aux revenus d’indépendants, aux rémunérations de dirigeants d’entreprise, aux rémunérations de conjoints aidants et aux revenus professionnels étrangers.

”On peut résumer en disant que le papier, c’est le 30 juin dans tous les cas. Pour la déclaration en ligne, il faut retenir la date du 15 juillet, sauf pour les cas spécifiques comme les revenus d’indépendants, qui peuvent attendre le 18 octobre au plus tard, que l’on passe par un expert-comptable ou pas.” Marc Goossens précise encore que l’administration fiscale est consciente de la difficulté que représente cette modification pour les experts-comptables, qui auront besoin d’un temps d’adaptation. “Le SPF Finances fera preuve de souplesse suite au délai raccourci au 15 juillet, pour une partie des contribuables”, notamment les salariés qui font appel à un comptable.

2. Déclaration non genrée

La société évolue, votre déclaration d’impôt aussi. La nouveauté se situe ici à la première page de votre déclaration, qu’elle soit papier ou numérique. Jusqu’à l’exercice 2022, pour remplir une déclaration commune, les personnes mariées ou cohabitants légaux procédaient de la sorte : l’homme se situait automatiquement dans la colonne de gauche, et la femme dans la colonne de droite.

Dorénavant, seul le critère de l’âge sera pris en compte : le partenaire le plus âgé complètera la colonne de gauche, et le plus jeune la colonne de droite. “En réalité, ce critère de l’âge existait déjà pour les couples de même sexe”, précise Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Plus d’un demi-million de contribuables seront concernés par cette modification. “Mais ce sont surtout les personnes qui remplissent une versi on papier qui devront être attentives. Il y en aurait environ 25000 dans ce cas. Pour les personnes qui passent par MyMinfin, ce sera déjà pré-rempli”, poursuit Florence Angelici. Ici encore, l’administration fera preuve de souplesse, en cas d’erreur.

3. En vrac

Parmi les autres nouveautés, citons notamment les heures supplémentaires volontaires, de 100 à 220 heures, prestées en 2022 dans le cadre du plan de relance, qui seront exonérées d’impôts.

Le SPF a également évoqué la réduction d’impôt concernant l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Cela concerne les dépenses du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 inclus. Une augmentation du montant maximal par borne de recharge, de 1500 à 1750 euros, a été annoncée.

Notons encore que le crédit d’impôt pour enfant sera désormais possible en coparentalité. Jusqu’à l’exercice 2022, seul le parent ayant l’enfant fiscalement à sa charge pouvait en bénéficier. À partir de l’exercice 2023, la moitié du crédit d’impôt s’appliquera à chaque co-parent, avec un maximum de 240 euros par parent.