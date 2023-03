Yves Van Laethem à propos du Covid : “Il ne faut plus faire d’autotest”

Quels sont les symptômes actuels du Covid ?

Depuis l’apparition d’Omicron (NDLR : janvier 2022), ils ont peu évolué. Omicron porte atteinte aux voies respiratoires supérieures, ce qui explique pourquoi il est moins dangereux. On va donc avoir un nez qui coule, un mal de gorge, de trachée. Beaucoup moins de personnes font des réactions inflammatoires hypertrophiées, chose que l’on faisait davantage avec les premières souches du Covid.

guillement Les symptômes de perte de goût et de l'odorat sont devenus anecdotiques

Les symptômes de perte de goût et de l’odorat sont, quant à eux, devenus anecdotiques. Ils ont presque disparu, grâce à Omicron, dont ce n’est pas l’une des caractéristiques de base.

Quand on présente ces symptômes, que faut-il faire actuellement ?

Pour l’instant, il ne faut plus faire d’autotest pour les personnes lambda. Si on n’est pas une personne à risque, on peut simplement se mettre à l’écart. Favoriser le télétravail quand c’est possible, porter un masque si ce n’est pas possible. Éviter les grands groupes, banquets et ne pas embrasser tout le monde à ce moment-là. Pour ce qui est du traitement, prendre du paracétamol suffit amplement.

guillement Pour l'instant, il ne faut plus faire d'autotest pour les personnes lambda

Évidemment, si on a la possibilité de faire un autotest, c’est toujours mieux. Mais l’intérêt de le faire est plus pour les autres que pour soi-même.

Pour ce qui est des personnes fragiles (NDLR : les immunodéprimés, personnes âgées, personnes ayant de la comorbidité ou souffrant de maladies graves), leur médecin a plutôt intérêt à faire un test et à les suivre en cas de résultats positifs. Une bonne nouvelle tout de même : les études montrent que la protection liée à la vaccination (et du vaccin booster) protège contre une admission aux soins intensifs et contre la mortalité sur une période extrêmement longue. Même les personnes à risque possèdent ainsi une bonne protection contre les formes les plus sévères de la maladie. Mais il reste des exceptions.

Qu’en est-il de la quarantaine ?

En pratique, pour des formes assez bénignes, on reste dans cette notion d’au moins 5 à 7 jours d’isolement à partir des premiers symptômes. Maintenant, cette quarantaine varie en fonction de nous. Si on travaille avec des personnes à risque, mieux vaut ne pas la prendre à la légère, par exemple.

Actuellement, la plupart des gens sont gênés deux à trois jours par le virus, puis ils vont mieux. Lorsqu’on se sent mieux, on continue encore à sécréter du virus, mais on en expectore pratiquement plus. Voilà pourquoi la notion de masque est importante à ce moment-là, notamment.

Les gestes barrières sont donc toujours aussi importants ?

Ils ont du sens pour les personnes infectées, afin qu’elles ne contaminent pas les autres, et pour les personnes plus fragiles. Maintenant, la société doit continuer à tourner. On ne porte plus de masque dans le cas d’infections peu symptomatiques.

guillement Il faut surtout que les personnes plus à risques apprennent à se protéger

Il faut surtout que les personnes plus à risques apprennent à se protéger. Elles devraient continuer à porter un masque quand elles vont dans des endroits bondés et devraient avoir leur vaccin. Mais cela, on l’a déjà dit.

Vaccination : quand devrons-nous faire une dose rappel ?

Il est peu probable qu’il y ait une vaccination avant l’automne, sauf nouvelle souche virulente, pour monsieur et madame Tout-le-monde. Il y aura sans doute une recommandation d’une dose booster vers septembre pour les 50 ans et plus présentant de la comorbidité. Rien d’obligatoire, et encore moins pour l’ensemble de la population, donc.

Dans le futur, le vaccin anti-Covid va probablement devenir un vaccin annuel pour les personnes fragiles, un peu comme c’est déjà le cas pour la grippe. Une vaccination de l’ensemble de la population n’aurait d’intérêt que si le Covid viendrait à présenter une variation qui mettrait en péril la santé globale. Actuellement, ce n’est donc pas à l’ordre du jour.

En 2022, à l’occasion des deux ans de la pandémie, nous avions posé six questions à Yves Van Laethem. À (re) découvrir ci-dessous :