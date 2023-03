Bonjour Michel,

Votre question intéresse d’autres personnes, qui, comme vous, ont reçu des doses booster contre le Covid-19 et se demandent si elles peuvent s’attendre à de nouvelles campagnes de vaccination.

Non, il n’y a pas de nouvelle campagne de vaccination de prévu

Le schéma de vaccination de base comprenait 3 doses : les deux premières doses de vaccins contre le Covid et une dose supplémentaire, dite “booster”. Une nouvelle campagne de vaccination avait ensuite été lancée à l’automne 2022 pour recevoir une deuxième dose booster, donc une quatrième dose au total. A la date du 12 décembre 2022, 58 % personnes âgées de 65 ans et plus et plus de la moitié des personnes immunodéprimées avaient reçu un second booster.

Pour les personnes immunodéprimées, le schéma optimal de vaccination était, en réalité, légèrement différent. “Pour ces personnes, il s’agissait de 4 doses au total et non pas 3. Il y avait ensuite la possibilité de recevoir une nouvelle dose de boost, soit une cinquième dose”, explique Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq, l’Agence wallonne pour une vie de qualité.

Aujourd’hui, une nouvelle campagne de vaccination n’est pas prévue. “On ne sait pas encore de quoi l’avenir sera fait. Le Conseil supérieur de la santé se prononce tous les ans pour le vaccin contre la grippe. On pourrait s’imaginer qu’il se prononce sur d’autres choses aussi, mais là on n’a pas encore parlé de nouvelles campagnes pour le Covid. Rien n’est prévu”, confirme Lara Kotlar.

Non, vous ne recevrez donc pas de nouvelle invitation

La campagne qui s’étalait de septembre à décembre visait donc les personnes les plus fragiles et les invitations ne concernaient que ce public. “Il n’y a plus d’invitations aujourd’hui, mais si une personne souhaite un boost, c’est à discuter avec son médecin. On peut se faire booster à partir de 3 mois mais le Conseil supérieur de la Santé préconise 6 mois. ”

Les personnes qui ne disposent pas encore d’une protection vaccinale optimale peuvent donc toujours recevoir leur première vaccination ou une nouvelle dose booster.

Vous pouvez encore vous faire vacciner chez un médecin généraliste ou en pharmacie

Depuis le 24 décembre dernier, tous les centres de vaccination sur le territoire wallon ont fermé leurs portes. Il faut faire la demande à son médecin généraliste s’il organise lui-même la vaccination ou bien se rendre dans une pharmacie participante. “Pour les personnes allergiques qui souhaitent se faire vacciner, il faut le faire via son allergologue. Sinon, on peut se rendre chez le pharmacien et chez certains médecins généralistes”, explique Lara Kotlar. Vous pouvez retrouver la liste des pharmacies en Wallonie et les modalités de prise de rendez-vous sur le site jemevaccine.be.

Vous vous demandez peut-être s’il est possible de recevoir plus de doses que ce que le schéma vaccinal prévoit : “Il n’y a pas de raison, en réalité, d’en faire plus que les recommandations, indique Lara Kotlar. “Dans le schéma vaccinal, on s’est arrêté à une quatrième dose si on avait déjà reçu deux premières doses et une première dose booster. ”

La vaccination contre le Covid de retour : ce qu’il faut savoir – L’Avenir (lavenir.net)