Royal Festival de Spa: 20% de spectateurs en plus lors de l’édition 2023

"Presque tous les spectacles affichaient complet, se réjouit l’organisation. Avec 96% de fréquentation et 20% de spectateurs et spectatrices de plus qu’en 2022, il apparaît clairement que les effets de la crise sanitaire sont derrière nous. Cette affluence record est aussi le signe que le programme du Royal Festival de Spa mélangeant théâtre, cirque, magie, stand-up et concerts est maintenant bien identifié. Accessible à toutes et tous, le festival a accueilli 2 000 spectateurs supplémentaires, faisant passer sa fréquentation de 10 500 à 12 500 personnes."