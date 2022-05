L’artiste hutois Serge Nokin stylise la Fiat 500

Plus de 50 ans plus tard, Serge Nokin a décidé de remettre cette technique au goût du jour. Le peintre hutois, connu aussi pour ses sculptures à la tronçonneuse souvent associées à des totems, vient de signer un partenariat avec l’Altis Group qui regroupe quatre concessionnaires automobiles, dont le garage Dave à Longpré (Wanze). But de la démarche? Habiller de manière artistique la Fiat 500 électrique.

"J’ai personnellement une très ancienne Coccinelle dont l’avant est customisé, explique l’artiste. En rue, des gens font très souvent des selfies avec ma voiture. Fort de ce constat, et parce que j’avais envie de sortir de la conformité, j’ai peint une Fiat 500 miniature Barbie que j’ai présentée en novembre dernier à Patrick Dave. Il a trouvé l’idée intéressante. Avec ses lignes arrondies et son look féminin, cette citadine se prête bien au covering."

Relancée en 2007 par le constructeur italien, cinquante ans après la sortie du premier modèle, la Fiat 500 reste une des stars du marché belge. Elle fut la 2evoiture la plus vendue en 2020 (9100exemplaires) et la 7e l’an dernier (6433ex.). "J’ai décidé de travailler au marqueur acrylique de type Poska sur des panneaux à l’échelle 1/1, poursuit Serge Nokin. Ma patte s’exprime davantage sur un fond noir. Je cherche un éq uilibre au niveau des couleurs, en intégrant dans le graphisme les motifs qui me sont chers tels que les yeux, les cœurs, les personnages…"

Un film vinyle pour environ 3000€

Aujourd’hui, la première phase de ce travail artistique est quasiment terminée. "Le tout va être confié à un atelier graphique qui va numériser mes panneaux et apporter une série de rectifications au niveau des couleurs et des motifs pour qu’ils épousent parfaitement les lignes de la voiture. Un film vinyle, garanti 7 à 8 ans, sera alors posé sur la voiture test."

Exposé tour à tour dans les quatre concessions, le modèle électrique dénommé Totems Tikis sera alors proposé à la vente. "Le covering coûtera environ 2500 à 3000€ supplémentaires (NDLR: le modèle électrique classique se vend aux alentours des 35000€), précise Patrick Dave, directeur de l’après-vente du groupe. Nous croyons au concept. La Fiat 500, tout le monde la regarde en souriant. Ce n’est pas un hasard si des marques comme Gucci, Guerlain, Riva, Bulgari ou Swarovski ont déjà été associées à des séries."

Le rêve ultime de l’artiste et du garagiste? Que Leonardo DiCaprio, ambassadeur de la Fiat 500 électrique, pose un jour aux côtés de la Totems Tikis…

(*) Le terme «contre-culture» désigne l’ensemble des cultures alternatives des jeunes de la classe moyenne – les hippies, les «flower children», les yippies – émergées au cours des années 1960 et ayant connu leur apogée pendant la période 1967-1970.