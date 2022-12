Les jeunes brainoises veulent bien finir l’année

Fleurus s’appuie sur des shooteuses et un mix entre expérience (dont le trio Foerster – Hislaire – Waterlot) et jeunesse. "Je m’attends à un match compliqué. Mais peu importe la salle, les anneaux ou notre pourcentage de réussite aux tirs, notre attention doit être focalisée sur la défense. C’est un paramètre qu’on doit maîtriser. La défense, c’est notre marque de fabrique. On va essayer de cadenasser les forces adverses."

C’est au départ de ce bloc défensif que Braine avait remporté avec la manière le choc au sommet de la Régionale 2A le week-end passé.

Comme à l’occasion de ce dernier duel face à Boninne, Laurent François ne met pas de pression sur son groupe: "Ce match de la semaine passée face à Boninne, c’est 3 points de plus et un bonus par rapport à cet adversaire qui était invaincu. Cela n’a pas bouleversé nos habitudes. Le premier entraînement de la semaine s’est déroulé dans des conditions normales. On a gagné un match important mais pas décisif, les filles en sont les premières conscientes. On est dans notre tableau de marche et on avance."

Histoire de finir l’année en beauté et sans défaite, Braine devra soigner sa copie.