Braine – Genappe, le derby des Kaminski

Ce derby tombe donc à pic, à peine deux semaines avant la trêve, comme le confirme Adrien Kaminski, joueur du BCGL. "Ce match s’annonce comme un vrai derby, avec beaucoup de tensions, beaucoup d’engagement, entre deux adversaires qui se connaissent bien. Braine veut rester invaincu et de notre côté, comme toutes les autres équipes de la série, on aimerait bien infliger sa première défaite de la saison à Braine, explique Adrien Kaminski. Si nous arrivons à signer un 2 sur 2 lors de nos derniers matches, on se rapprocherait vraiment de la tête du classement. On a connu une mauvaise passe, avec trois défaites, à cause de quelques joueurs blessés mais depuis, nous avons bien redressé la tête et enchaîné les victoires. Ce vendredi, il y a donc une belle opportunité à jouer. Toutefois, vu que c’est un derby, on sait que ce sera compliqué mais nous serons au complet. Et comme tout le groupe est hyper motivé pour ce derby, je pense qu’on peut réaliser un truc."

Fabian de Petter a en effet repris les entraînements du côté du BCGL. Il sera donc sur la feuille de match et le BCGL affiche donc complet, comme Castors Braine, où tout le monde sera au poste.

Quand Samuel reçoit Adrien

Par ailleurs, ce derby des Jaune et Bleu aura une tout autre saveur pour Adrien Kaminski. Ce sera la première fois, depuis son arrivée au BCGL en provenance de Nivelles, qu’il sera opposé à son plus jeune frère, Samuel, qui a lui choisi les couleurs de Castors Braine à l’entre-saison. "Nous avons toujours évolué ensemble et ce match, c’est en effet la toute première fois que nous jouerons l’un contre l’autre, confirme Adrien. Avant le début de saison, nous avions regardé quand tombait ce premier match entre nous. Sans plus de commentaires. Ce vendredi, ça va vraiment être bizarre car nous avons toujours joué ensemble. On verra comment cela va se passer une fois sur le terrain. Je suis à la fois curieux et impatient d’y être."

Du côté de Castors Braine, Samuel est dans la même situation. "Nous en avons un peu parlé entre nous. Cette semaine, un peu plus que d’habitude. On se connaît par cœur et on verra quand on sera avec le maillot ce que cela va donner. Cette fois, pour la première fois, on ne portera pas les mêmes couleurs. Ce sera un peu bizarre. On va peut-être se chambrer à ce moment-là… ou après. Ce sera spécial. J’espère qu’il y aura du monde pour voir ce derby qui est très important pour nous, ajoute Samuel Kaminski. D’abord pour conserver notre brevet d’invincibilité. Ensuite pour nous présenter dans la position la plus favorable possible pour jouer Mons Hainaut la semaine prochaine et pourquoi pas boucler cette année, toujours invaincu."