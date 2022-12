Quarts temps: 24-19, 15-16, 23-28, 19-9

CASTORS BRAINE: Dombret 13, Bonacorsi 3, Kaminski 6, Fontaine 2, Vancabeke 2, Farricelli 15, Szylkrot 8, Bellemans 10, Schwartz 5.

À l’entame de ce quart de finale de Coupe AWBB, les Brainois ont la ferme intention de faire fructifier leur petite avance et cela fonctionne bien puisqu’ils font vite 12-6. "Nous marquons les premiers paniers. Et c’est encourageant, raconte Gianni Maren, le coach de Castors Braine. Alors que nous faisons bien circuler le ballon, la réussite va nous tourner le dos et au final nous allons vivre un premier quart temps difficile."

Après avoir fait 24-19 au marquoir, les Brainois resserrent la vis en défense mais la réussite n’est toujours pas avec eux. Cependant, ils reviennent à 4 points de Cointe à la pause (39-35).

Le début de seconde période redonne un peu d’espoir aux Brainois. "Nous sommes enfin parvenus à contenir les attaques de notre adversaire et même à vraiment le mettre en difficulté, ajoute le coach brainois. Nous sommes donc revenus au score et nous avons même pris quelques points d’avance."

Et tous les efforts brainois sont suffisants pour faire 62-63 à la 30e. Ensuite, durant 6 minutes, dans ce dernier quart temps, les deux équipes ne se lâchent plus. Cointe sortira le premier la tête de ce chassé-croisé. Les Brainois feront encore de leur mieux mais "à nouveau la réussite nous a tourné le dos, regrette le mentor brainois. Cette fois, avec des ballons qui ont tourné autour du cercle pour ne finalement pas rentrer alors que du côté de Cointe, tout rentrait, malgré une grosse défense de notre part. Cointe a mis la main sur le ballon et même si nous n’avons jamais rien lâché, nous avons été battus par un adversaire très costaud. L’écart final est un peu forcé car à la fin on essaie de faire des fautes pour revenir. Mais, globalement, je suis très fier de la manière dont mes gars ont d’abord abordé ce match et ensuite gardé le cap pendant tout le match, face à un très bon adversaire, un peu plus en réussite que nous. On ne doit rien regretter car on a donné tout ce qu’on avait. Tout ce qu’on pouvait. J’ai d’ailleurs félicité mes joueurs pour l’excellente mentalité de groupe qu’ils ont affichée jusqu’au bout, même dans la difficulté. Ils ont sorti un superbe parcours en Coupe."