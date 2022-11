Quarts temps: 21-17, 14-17, 22-13, 16-22

SARAGOSSE (22/49 à 2 pts, 6/14 à 3 pts, 11/19 LF, 45 rbds, 18 ass., 14 ftes): TATE 7, ORTIZ 11 (2x3), Grande 0, Angel 0, Zelnyte 5 (1x3), Gonzalez 4, FIEBICH 11 (1x3), Oma 10 (1x3), GELDOF 14, ALONSO 11 (1x3).

BRAINE (16/33 à 2 pts, 11/35 à 3 pts, 4/8 LF, 38 rbds, 16 ass., 21 ftes): KROSELJ 12 (4x3), Leblon 6 (2x3), SARR 15 (1x3), TADIC 8, LELIK 8 (2x3), Uro Nilie 5 (1x3), LINDSTROM 8, Devos L. 0, Fogg 7 (1x3).

Il n’a à nouveau pas manqué grand-chose aux Brainoises pour forcer un exploit en EuroCup. Ce mercredi soir, sur le parquet espagnol de Saragosse, les joueuses de Frédéric Dusart ont montré du caractère, de l’envie, du jusqu’au-boutisme et de la détermination pour faire tomber le leader du groupe, toujours invaincu.

Malheureusement, malgré une fin de match incroyable où Braine est revenu à 67-67 à 2 minutes de la fin, la défaite est là et elle fait mal. Le coup de grâce a été porté par l’ancienne meneuse brainoise, Mariona Ortiz, auteur d’un trois points – par la planche – au moment où son équipe était en plein doute.

Braine en sort groggy, mais peut être fier au vu de sa prestation, sans aucun doute la meilleure de cette campagne européenne. "C’est notre meilleur match en termes de combativité et d’état d’esprit, confirmait un coach dépité par la défaite. On n’a rien lâché, même quand on était mené de 10 points (NDLR, 57-47 à la 30e et même 59-55 à la 32e). Je suis déçu et triste pour les filles, elles méritaient de gagner ce match. C’est avec beaucoup de déception qu’on repartira d’ici, mais avec beaucoup de fierté aussi. On a joué à un niveau EuroLeague. Je n’ai rien à reprocher aux filles, si ce n’est quelques erreurs défensives, mais sur l’ensemble, c’est notre meilleur match et on méritait de passer devant."

Abattues au coup de sifflet final, les Brainoises ne pouvaient cacher leur déception. Les visages étaient fermés à l’image de Matéa Tadic. "C’est dur, confiait la meneuse croate. On s’est battu, on a joué à un niveau incroyable mais on perd. Peut-être que lorsqu’on sera de retour à la maison, on regardera le match et on aura un sentiment de fierté. Mais là, c’est la frustration. Certes, on a franchi un cap ici, mais le résultat n’est pas là. Il manquait des détails, mais on peut sortir de cette salle la tête haute car on s’est battu jusqu’à la fin."

Une chose est sûre, en jouant de cette manière, Braine devrait signer un 2/2 pour ses deux derniers matchs de groupe. Cette équipe mérite de poursuivre l’aventure.