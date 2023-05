Ce mardi 9 mai, lors de l’épisode des “destins liés”, Clémence a été associée à Esteban. Ce qui a eu le don de la mettre hors d’elle: "Les destins liés, c’est la mer**. Je sais que je suis dans la mer** déjà en étant avec Esteban. J’ai envie d’aller sur la plage et de hurler fort. Je sens que j’ai un nœud dans la gorge. J’en ai marre de me taper à chaque fois les boulets". Ambiance…

Sans surprise, ce duo a été éliminé lors de ce 12e épisode diffusé par TF1. En effet, lors du conseil, avec 6 votes contre lui, Esteban a été éliminé. Entraînant dans sa chute Clémence.

On s’arrête là et on passe à l’émission suivante? Non.

Une fois leurs flambeaux éteints, le duo se retrouve devant un panneau indiquant: "Faites demi-tour pour reprendre votre destin en main". Premier coup de théâtre. Dans le teaser du 13e épisode, on aperçoit Esteban et Clémence s’affronter en duel.

Ce n’est pas tout, Denis Brogniart, l’animateur du jeu, explique que le prochain conseil aura lieu sur la plage directement après l’épreuve d’immunité. Pour empêcher toutes stratégies? Bonne question. C’est en tout cas un deuxième coup de théâtre. De quoi rendre les téléspectateurs impatients.