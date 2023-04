Helena éliminée de Koh-Lanta sur TF1: "Je regrette de ne pas avoir été fourbe"

Helena, c’est une grande déception pour vous…

Je pense que cela se voit sur mon visage que je ne pars pas avec un grand sourire. Je suis dégoûtée et je ne peux pas faire semblant, tellement je suis choquée. Surtout quand j’apprends que Tania ou Esteban étaient dans le collimateur et finalement cela tombe sur moi.

Votre entourage va être déçu…

Toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et mon entourage me disent tous depuis le début qu’ils sont sûrs de me voir sur les poteaux ou même que j’ai gagné… Cela me rend triste qu’ils soient tous choqués par mon élimination.

Qu’est-ce qui s’est passé ?

C’est vraiment de la stratégie. Pour moi, c’est très compliqué, surtout au cours d’une saison où l’on parle beaucoup de voter au mérite. Avec Clémence, je crois que je suis celle qui a gagné le plus d’épreuves dans l’aventure. Mais Julie – qui avait deux votes – et Nicolas voulaient faire un gros coup et ils ont réussi.

Vous aviez fait vos calculs ?

Oui, j’avais calculé les votes et pour moi, c’était Tania qui sortait. Mais Nicolas est allé dire à Laura et à Gilles de voter contre moi… Ils disent après qu’ils n’ont pas voulu se mettre tout le monde à dos, mais ils n’ont pas voté en âme et conscience. Mais j’avais entendu dire que certains craignaient que je remporte les poteaux, vu que j’étais forte en équilibre. Au final, mon départ arrange tout le monde, d’autant plus que je n’avais pas d’immunité. C’était le moment ou jamais.

Vous en voulez à quelqu’un en particulier ?

Oui, à Nicolas et Julie pour avoir mis cette stratégie en place.

Ne regrettez-vous pas de ne pas avoir tenté votre chance sur le jeu qui permettait de gagner un collier ou de ne pas avoir ratissé l’île pour en trouver un ?

Pour le jeu, non, car je pensais pouvoir remporter l’immunité. je termine deuxième à cause d’une glissade… Par contre, si j’avais eu le moindre doute quant à mon élimination, bien sûr que j’aurais cherché un collier.

De manière plus générale, vous êtes contente de votre aventure et de l’image renvoyée à l’écran ?

Oui, vraiment. Je pense avoir fait un sans-faute, j’ai remporté des épreuves emblématiques comme le parcours du combattant ou le paresseux. Par contre, je regrette de ne pas avoir été fourbe. Moi j’ai toujours tenu ma parole et je ne comprends pas comment on peut faire différemment. Si je reparticipe un jour à Koh-Lanta, il n’y aura plus de gentillesse.

L’aventure a changé quoi chez vous ?

Je suis un peu plus patiente. Avant, quand j’avais faim, je ne pouvais pas attendre. Maintenant, je reste calme et je peux attendre une heure. Je suis aussi beaucoup moins stricte. Enfin, je ne vais pas le cacher, cette participation m’a donné un petit coup de pouce au niveau de la notoriété pour mon cabinet de kiné.

Qu’est ce qui a été le plus difficile à supporter ?

L’humidité ! On est tout le temps trempé. Et on dort sur un sable mouillé, avec de la pluie… C’était compliqué.

Quel moment garderez-vous en mémoire pour toujours ?

Ma victoire lors de l’épreuve du paresseux et l’hommage à ma grand-mère. Quand elle s’est vue à la télé, c’était magique. Et maintenant, quand elle va faire ses courses, on la reconnaît (rires).

Vous avez attribué le vote noir à Clémence. Pourquoi ce choix ?

Car c’est plus qu’une amie dans l’aventure. Elle a la même mentalité que moi. Et elle n’a jamais voulu m’éliminer. C’est donc avec grand plaisir que je lui donne ce vote noir, car elle va en avoir besoin.

Qui souhaitez-vous voir aller le plus loin ?

Clémence, Frédéric et Quentin. Ce sont les seuls qui ne m’ont pas trahie.

Plus de sept mois après le tournage, la rancœur est passée ?

Oui, c’est le jeu. Ce qui s’est passé dans le jeu ne veut rien dire sur la vie de tous les jours. Dès le premier épisode, je me suis fait critiquer, mais je n’en veux à personne. Tout le monde a assez de recul pour se dire que ce n’est qu’un jeu. Même si c’est piquant d’entendre ce que les gens disent à la caméra…

Vous avez d’autres projets en vue ?

Si je pouvais reparticiper à Koh-Lanta, c’est un défi que je relèverai avec joie. Et je vous garantis que vous me voyez sur les poteaux (rires). Maintenant, si quelques candidats veulent aller faire un petit coucou à Denis sur Ninja Warrior, pourquoi pas ? Mais donc moins dans un esprit de compétition.

Dernière question: vous avez une idée du poids que vous avez perdu ?

J’ai perdu 6,5 kg ! Vous imaginez, moi qui ne suis déjà pas très épaisse… Là, je suis revenue à mon poids de forme. Le risque était de reprendre plus de poids, mais cela n’a pas été le cas pour moi.