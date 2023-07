Anne-Sophie Depauw va présenter le Mondial féminin sur Tipik : “C’est juste du plaisir”

Anne-Sophie, comment vous êtes-vous retrouvée à la tête de ce projet ?

Je voulais bosser à la RTBF et l’avais démarchée. Et très rapidement, cette possibilité s’est présentée

Vous voilà donc la Benjamin Deceuninck du foot féminin ?

Je n’oserais jamais une telle comparaison, car il a beaucoup plus d’expérience que moi. Mais l’idée, c’était que l’émission soit incarnée par quelqu’un.

guillement De fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce n’était pas juste 22 types qui tapent dans un ballon, mais que c’est aussi un sport fédérateur, qui génère des émotions très fortes

Vous, donc. Présenter une Coupe du monde, c’est un rêve ?

Pas au départ. Je voulais juste être journaliste, et je me suis retrouvée à tâter du journalisme sportif. J’ai découvert une discipline qui demande autant, si ce n’est plus, de travail. Mais c’est sûr que c’est une chose que je n’aurais jamais crue possible. À l’arrivée, c’est juste du plaisir.

Quel est votre rapport au football ?

Je ne vais pas mentir et dire que je suis fan de foot depuis que j’ai 5 ans. Mais j’ai baigné dedans : mes parents ont toujours regardé le sport, et pas uniquement le foot. On en parlait en réunion de famille, ou lors du repas de Noël. Alors, de fil en aiguille, j’ai commencé à regarder aussi : les Diables rouges, les matches de championnat, surtout de Premier League, dont mon père est fou. Et je me suis rendu compte que ce n’était pas juste 22 types qui tapent dans un ballon, mais que c’est aussi un sport fédérateur, qui génère des émotions très fortes.

Anne-Sophie Depauw va présenter "Le Récap" sur Tipik pendant la Coupe du Monde féminine ©Martin Godfroid

D’où êtes-vous originaire ?

Je suis Bruxelloise.

Donc, supportrice d’un club bruxellois ? On va fatalement vous poser la question…

Fatalement (elle rit) ! Mes parents et mes grands-parents étaient plutôt pour Anderlecht, même si mon grand-père, qui habitait en face du stade, n’appréciait pas trop les bières qui traînaient devant chez lui à chaque match. Mais sincèrement, moi, je ne suis pas supportrice d’un club en particulier ; j’ai des amis dans les deux camps, et je m’entends bien avec tout le monde !

Le petit bémol de cette Coupe du monde, c’est l’absence des Red Flames ?

Oui, mais ce qui est important, c’est que la RTBF poursuive son effort dans la couverture du foot féminin : elle a acquis les droits avant de savoir si les Flames seraient qualifiées ou non.

Déjà un œil sur l’Euro 2024 ?

Non : il n’y a eu aucune discussion à ce sujet. Pour l’instant, je me concentre sur la Coupe du monde…