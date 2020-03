Sophie Wilmès a prêté serment: voici le nouveau gouvernement

Le nouveau gouvernement

1. Sophie WILMES (MR): Première Ministre, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

2. Koen GEENS (CD&V): Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, et Ministre des Affaires européennes

3. Alexander De Croo (Open Vld): Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement

4. David Clarinval (MR): Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique

5. Pieter De Crem (CD&V): Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé du Commerce extérieur

6. Maggie De Block: Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration

7. Daniel Bacquelaine (MR): Ministre des Pensions

8. Marie-Christine Marghem (MR): Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable

9. François Bellot (MR): Ministre de la Mobilité, chargé de skeyes et de la Société nationale des chemins de fer belges

10. Denis Ducarme (MR): Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

11. Philippe De Backer (Open Vld): Ministre de l’Agenda numérique, des Télécom-munications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord

12. Nathalie Muylle (CD&V): Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consom-mateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l’Egalité des chances et des Personnes handicapées

13. Philippe Goffin (MR): Ministre des Affaires étrangères et de la Défense