36 réponses à des questions concrètes sur le coronavirus

Quelles sont les conséquences concrètes des mesures prises par le gouvernement fédéral? Vous êtes très nombreux à vous poser des questions, pratico-pratiques. Les rédactions de L’Avenir vont tenter d’apporter des réponses.

Le Conseil national de sécurité a annoncé jeudi soir les mesures suivantes qui sont d’application du 14 mars au 3 avril: - Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou folkloriques, qu’elles soient publiques ou privées et «peu importe leur taille», sont supprimées. - Les restaurants, cafés et discothèques sont fermés. - Les magasins qui fournissent des services essentiels (pharmacies, alimentaire) restent ouverts, les autres seront fermés le week-end. - Les cours sont suspendus mais les établissements scolaires sont invités à maintenir un service d’accueil des enfants. Les crèches, elles, peuvent rester ouvertes. - L’usage des transports publics est déconseillé dès lors qu’il ne s’agit pas d’un déplacement indispensable. Les employeurs sont invités à adapter les horaires pour éviter les trop grandes concentrations dans les transports et à favoriser le télétravail. + RELIRE | Le récapitulatif complet des mesures

Au fil des heures, nous collectons, nous décortiquons les informations et leurs conséquences. Vous avez été nombreux à poser des questions sur le coronavirus Covid-19. Voici 36 réponses aux questions concrètes posées.

Cet article est mis à jour tout au long de la journée.

1. Enfants, éducation et école

Les écoles restent-elles ouvertes? Oui, même si les leçons et les activités scolaires sont interrompues. Les écoles assurent l’accueil des enfants dont les parents travaillent dans le secteur des soins ou des services publics essentiels ou n’ont pas d’autres solutions de prise en charge qu’auprès des grands-parents.

Comment organiser l’accueil de mes enfants si je dois aller travailler? Le SPF Santé publique déconseille de confier les enfants à des personnes âgées, qui comptent parmi les groupes vulnérables au Covid-19. Néanmoins, vous pouvez confier vos enfants à un autre membre de votre famille, à un proche, à l’école de vos enfants qui organisera l’accueil ou à un accueillant indépendant. Toutes les solutions qui n’impliquent pas les personnes vulnérables sont acceptables.

Les crèches restent-elles ouvertes? Oui. Les crèches continuent à accueillir les jeunes enfants normalement. Une mesure qui n’est pas bien comprise par le secteur.

Quid de l’enseignement supérieur? Les institutions flamandes de l’enseignement supérieur ont rejoint les mesures prises par les universités francophones. Ceux-ci passent à un mode d’enseignement à distance. «Il est prévu que le basculement vers le virtuel débute sans délai et devienne de plus en plus complet au cours de la semaine prochaine», expliquent les universités.

Les établissements de cours du soir ou de formation continue continuent-ils leurs activités? Les cours du soir et les formations continues doivent également développer des solutions d’enseignement à distance.

Les établissements d’enseignement spécial et les internats restent-ils ouverts? Oui, ils restent ouverts mais ils ne dispensent pas de cours.

Les mouvements de jeunesse sont suspendus. Par ailleurs, l’opération de collecte de vivres non-périssables Arc-en-Ciel, qui devait avoir lieu les 16 et 17 mars et à laquelle participent généralement les mouvements de jeunesse, est également annulée.

2. Services administratifs, travail et banques

Les services administratifs restent-ils ouverts? Oui, les services administratifs peuvent être maintenus (mariage, délivrance d’actes officiels, etc.) mais les grands rassemblements dans les locaux sont interdits.

Les banques restent-elles ouvertes? Les guichets de banques sont ouverts pendant la semaine. Pendant le week-end, les bancontacts peuvent être utilisés.

Les services à domicile sont-ils maintenus? Oui, à condition que les mesures d’hygiène soient strictement respectées.

Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières suite à la propagation du coronavirus peuvent demander des mesures de soutien au SPF Finances. Cela concerne les personnes physiques ou morales disposant d’un n° d’entreprise (BCE). Accédez à la page du SPF Finances.

3. Commerces, alimentation et intendance

Les friteries font partie des commerces qui pourront rester ouverts, du moins pour leur seule partie où la nourriture est immédiatement emportée. Il en va de même pour les sandwicheries. Par contre, les espaces où l’on peut rester pour manger devront fermer, a précisé vendredi la ministre de la Santé.

Les restaurants pourront fournir des plats à emporter, soit à venir chercher, soit à se faire livrer à domicile. Mais leur(s) salle(s) doivent rester fermée(s).

Les salons de coiffures et centres esthétiques sont-ils ouverts? Seulement pendant la semaine et uniquement sur rendez-vous. Ils ferment pendant le week-end.

Les marchés locaux sont-ils toujours organisés? Oui, ils peuvent être organisés pendant la semaine si l’espace entre les personnes est suffisant. Le week-end, par contre, ils ne peuvent compter que des stands d’alimentation. Les marchés aux bestiaux peuvent se tenir pendant la semaine.

Unmagasin d’épicerie fine, de spiritueux et de vins, peut-il ouvrir le week-end? Seuls les commerces qui répondent à des besoins vitaux restent ouverts le week-end.

En bref, tous les commerces qui offrent principalement des produits d’alimentation (y compris pour animaux) ainsi que les pharmacies, parapharmacies et bandagistes peuvent rester ouverts pendant la semaine et le week-end. Les autres commerces restent ouverts pendant la semaine mais doivent fermer pendant le week-end.

Les hôtels et campings peuvent-ils rester ouverts? Les hôtels, maisons de vacances, camping, centres de vacances, maisons d’hôtes,… restent ouverts mais sans procurer l’accès à un bar, un restaurant, des salles communes et des espaces récréatifs. La cuisine d’un hôtel peut proposer du room-service.

Doit-on faire des stocks de nourriture? Non, ce n’est pas nécessaire. Le gouvernement insiste d’ailleurs sur ce point. Les magasins d’alimentation continuent à être approvisionnés normalement et restent ouverts comme d’habitude.

4. Loisirs, activités, sports et culture

Puis-je encore faire du sport? La réponse du SPF Santé publique: «Individuellement et en plein air, pas de problème. Les clubs de sport et les salles de fitness sont, par contre, fermés pour le moment ».

Les rencontres, événements, entraînements de sports collectifs, avec ou sans public, sont donc annulés jusqu’au 3 avril inclus.

Les concerts et festivals sont-ils annulés? Jusqu’au 3 avril inclus, tous les événements sont annulés qu’il soit en intérieur ou extérieur et quelle que soit la taille du public.

Les théâtres, opéras et cinémas restent-ils ouverts? Non, tous les centres culturels sont fermés au public jusqu’au 3 avril inclus.

Puis-je encore aller à la bibliothèque? Oui, pendant la semaine. Mais les bibliothèques ferment le week-end.

Les musées et expositions sont-ils toujours accessibles? Non, ils sont fermés au public jusqu’au 3 avril inclus. Au même titre que les académies de dessin et de musique.

Les parcs d’attractions et centres récréatifs sont-ils fermés? À l’instar des centres culturels et sportifs, les parcs d’attractions, plaines de jeu indoor, centres récréatifs et parcs animaliers sont fermés jusqu’au 3 avril inclus.

5. Transports et voyages

Les transports en communs circulent normalement. Mais ils ne doivent être utilisés que pour les déplacements essentiels. Les heures de pointe sont à éviter. À noter que les ventes de tickets à bord des véhicules sont suspendues à la Stib.

Pouvez-vous prendre un taxi? Voici la recommandation du SPF Santé publique: «Les services de taxi peuvent continuer à rouler. Il est conseillé de limiter le nombre de passagers. Dans un taxi complet, surtout en compagnie d’inconnus, vous avez un risque plus grand de contamination».

Les déplacements à l’étranger sont-ils toujours autorisés? Le SPF Affaires étrangères conseille de reporter tous les voyages à l’étranger. «Tant de pays adoptent des mesures de quarantaine ou ferment leurs frontières qu’un franchissement normal de celles-ci ne peut être garanti», justifie le service public fédéral.

Je suis à l’étranger, puis-je revenir en Belgique? Le SPF Affaires étrangères a activé, samedi, un numéro d’urgence destiné aux Belges actuellement à l’étranger qui rencontrent des problèmes dus à la crise provoquée par le coronavirus.

La ligne téléphonique leur permettra, dans la mesure du possible, d’obtenir une assistance consulaire. Le centre d’appel est joignable de 9h à 20h heure belge au 02/501.4000.

6. Festivités et événements de vie

Les mariages doivent-ils être reportés? Les cérémonies civiles de mariage à la commune peuvent être célébrées, mais pas les cérémonies religieuses. Les festivités de mariage doivent être reportées.

Comment les nouvelles mesures s’appliquent-elles aux enterrements? Les enterrements peuvent être organisés en cercle intime.

Les lieux de culte sont-ils concernés par les mesures? Oui, les cérémonies religieuses n’auront pas lieu. Cependant, les lieux restent ouverts aux visiteurs individuels.

Un repas d’anniversaire rassemblant une vingtaine de personnes que vous connaissez doit-il être annulé? «Ce ne serait pas très malin de le maintenir. Notre conseil, très clair, est de reporter ce repas d’anniversaire à une date ultérieure», explique-t-on à la ligne d’info dédiée au coronavirus. Comme tous les autres repas autres que familiaux, s’entend…

7. Santé et hôpitaux

Mise en garde contre la prise d’anti-inflammatoires. Le ministre français de la Santé Olivier Véran a mis en garde contre la prise d’ibuprofène chez les personnes infectées par le coronavirus.

«La prise d’anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone…) pourrait être un facteur d’aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol. Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires, ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin», a indiqué le ministre.

Des mesures spéciales sont-elles prises dans les hôpitaux? Toutes les consultations, tests, opérations planifiés et non urgents doivent être annulés. Toutes les thérapies nécessaires existantes (chimiothérapies, dialyses,…) seront poursuivies. Les patients peuvent être accompagnés d’une seule personne.

Les visites sont-elles autorisées dans les hôpitaux? Seules les visites des stagiaires, des parents d’enfants d’hospitalisés et la famille proche de patients dans un état critique sont autorisées.

D’autres questions?

Après avoir lu toutes ces réponses, vous avez encore des questions? Un numéro spécial existe. Maggie De Block a tweeté ceci hier: «Les postes de garde de médecine générale reçoivent beaucoup d’appels à propos du coronavirus. Si vous avez des questions sans être malade ni besoin de voir un médecin, appelez la ligne spéciale 0800/14 689 pour ne pas surcharger nos médecins qui travaillent déjà sous pression».

