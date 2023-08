Facebook Messenger va enfin supprimer la fonction que tout le monde détestait

“Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie par défaut pour les textos sur votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer des textos et recevoir ceux envoyés par votre réseau mobile après la mise à jour de l’application à partir du 28 septembre 2023. ”

Un concept bancal lancé en 2016

Gérer ses SMS via Facebook Messenger ? C’était une idée saugrenue que la compagnie de Mark Zuckerberg avait lancée en juin 2016. À l’époque, Facebook avait tenté de vous forcer la main, via un écran trompeur qui vous poussait à accepter la fonctionnalité sans vraiment vous en rendre compte.

Pour les rares utilisateurs convaincus par cette fusion de la messagerie instantanée et des SMS, Facebook souligne que “vous pourrez toujours envoyer et recevoir des textos via votre réseau mobile et accéder à votre historique de textos via la nouvelle application de messagerie par défaut de votre téléphone. Si vous ne choisissez pas votre nouvelle application de messagerie par défaut, vos textos seront déplacés dans l’application de messagerie par défaut de votre téléphone, comme l’application Android Messages, par exemple. ”