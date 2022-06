Explosions et bagarres : 10 classiques du film d’action à (re)découvrir sur Netflix

Souvent absurde, parfois spectaculaire, ce pur concentré d’adrénaline distillé en SVOD raconte comment Elsa Pataky affronte dans une base isolée en mer des terroristes fermement décidés à balancer des ogives nucléaires sur les USA.

Ponctuée de fusillades, de bagarres et de cascades, l’intrigue n’est pas sans rappeler celle de Rock (1996), le classique de Michael Bay avec Nicolas Cage et Sean Connery. Rappel du pitch : reclus sur l’île d’Alcatraz, des anciens militaires menacent de lancer un gaz hautement mortel sur San Francisco. Pour les déloger, le FBI mise sur un chimiste maladroit (Nicolas Cage) et un prisonnier légendaire (Sean Connery).

Hélas, mille fois hélas, Rock n’est pas disponible sur Netflix en Belgique. Pour le visionner en streaming, il faut prendre la direction de Disney+, dont le catalogue de films anciens semble souvent nettement plus généreux.

Est-ce le cas pour les films d’action ?

Si Disney+ possède quelques belles exclusivités, comme la saga Die Hard (Piège de cristal), force est de constater que Netflix se défend plutôt bien sur ce champ de bataille. La preuve ci-dessous avec cette sélection de 10 longs métrages musclés à (re)découvrir.

1. Mad Max Fury Road

Australie, 2015. De George Miller. Avec Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult. 120 minutes.

En une phrase. Après l’apocalypse nucléaire, le monde n’est plus qu’un immense désert peuplé de pillards motorisés, une jungle dans laquelle navigue tant bien que mal Max Rockatansky (Tom Hardy).

L’avis express. Tourné dans le désert de Namibie, ce quatrième Mad Max est une prouesse visuelle. C’est une sorte de course-poursuite ininterrompue, ponctuée de morceaux de bravoure.

A savoir. George Miller (77 ans) vient de commencer dans le désert australien le tournage de Furiosa, centré sur la jeunesse du personnage découvert dans Mad Max Fury Road.

2. Edge of Tomorrow

Etats-Unis / Canada, 2014. De Doug Liman. Avec Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson. 113 minutes.

En une phrase. Des extraterrestres se préparent à éradiquer l’Humanité et un commandant de l’armée américaine est forcé de revivre encore et encore l’ultime bataille décisive.

L’avis express. La boucle temporelle est un genre cinématographique à part entière et Edge of Tomorrow l’exploite à merveille. Tom Cruise accepte de se mettre légèrement en retrait d’une super héroïne incarnée avec énergie par Emily Blunt.

3. Bad Boys II

Etats-Unis, 2013. De Michael Bay. Avec Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Mollà. 147 minutes.

En une phrase. A Miami, les inséparables enquêteurs Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) s’attaquent à un redoutable réseau de trafiquants d’ecstasy.

L’avis express. Michael Bay n’a jamais fait dans la dentelle et son Bad Boys II ne fait pas exception à la règle. Ça explose dans tous les coins de Miami, quitte à larguer des voitures et… des cercueils sur les routes.

4. Demolition Man

Etats-Unis, 1993. De Marco Brambilla. Avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock. 115 minutes.

En une phrase. 2032, un policier extrait de son long sommeil cryogénique doit s’adapter à sa nouvelle époque pour traquer un psychopathe.

L’avis express. Flop retentissant dans les salles en 1993, Demolition Man n’a cessé de remonter la pente et de prendre du galon dans les années qui ont suivi. L’humour second degré fait souvent mouche.

5. Pacific Rim

Etats-Unis / Mexique / Hong Kong, 2013. De Guillermo del Toro. Avec Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Idris Elba. 131 minutes.

En une phrase. Des pilotes de l’extrême dirigent de gigantesques robots au moment d’affronter les kaijus, des monstres XXL sortis des entrailles du Pacifique.

L’avis express. Guillermo del Toro impose son style et sa griffe visuelle dans cette variation sur le thème de Godzilla et des méchantes bêbêtes qui veulent croquer la Terre au petit-déjeuner.

6. Wanted Choisis ton destin

Etats-Unis / Allemagne, 2008. De Timour Bekmambetov. Avec Morgan Freeman, James McAvoy, Angelina Jolie. 110 minutes.

En une phrase. Un employé de bureau triste et résigné intègre une mystérieuse confrérie d’assassins à laquelle appartenait son défunt père.

L’avis express. Pour son premier film hollywoodien, le réalisateur russe Timour Bekmambetov répète les spectaculaires plans vertigineux et aériens expérimentés dans les excellents Night Watch (2004) et Day Watch (2005).

7. John Wick

Etats-Unis, 2014. De Chad Stahelski. Avec Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen. 101 minutes.

En une phrase. L’ancien tueur à gages John Wick (Keanu Reeves) se lance dans une croisade criminelle pour venger la mort de son chien Daisy, dernier cadeau de sa femme disparue.

L’avis express. Ce qui n’était au départ qu’un film de série B est devenu une franchise à succès. Parmi les ingrédients de la recette gagnante : les séquences de fusillade complètement folles.

A savoir. Le tournage du quatrième John Wick est bouclé depuis octobre 2021, après des escapades Berlin, Paris, le Japon et New York. La sortie dans les salles est prévue pour 2023.

8. Hyper tension

Etats-Unis, 2006. De Mark Neveldine et Brian Taylor. Avec Jason Statham, Amy Smart, Jose Pablo Cantillo. 88 minutes.

En une phrase. Contaminé par un poison qui bloque ses récepteurs d’adrénaline, un tueur à gages doit rester perpétuellement en mouvement pour éviter l’arrêt cardiaque.

L’avis express. La vitesse du bus de Speed est ici remplacée par le rythme cardiaque de Jason Statham. La variation est efficace et spectaculaire.

9. Man of Fire

Etats-Unis / Royaume-Uni, 2004. De Tony Scott. Avec Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken. 146 minutes.

En une phrase. Mexique, un ancien agent de la CIA est engagé pour veiller sur la fille d’une famille bourgeoise dont les parents redoutent l’enlèvement.

L’avis express. Tony Scott est plus que jamais fidèle à son style visuel tape à l’œil hérité de la pub et des clips musicaux. Le frère de Ridley Scott (Alien) ajoute une touche émotionnelle, en soignant la relation qui unit le garde du corps et la fillette.

10. Taken

France, 2008. De Pierre Morel. Avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen. 93 minutes.

En une phrase. Le couteau entre les dents, un ancien agent secret se lance aux trousses des ravisseurs de sa fille.

L’avis express. Bourré de clichés, ce film qui a fait de Liam Neeson une star du film d’action table sur une efficacité brutale pour imposer son intrigue minimaliste.

La réplique culte de Liam Neeson dans Taken

Le film Taken est notamment resté célèbre pour une longue réplique devenue culte. En vedette : Liam Neeson, qui annonce la couleur par téléphone aux ravisseurs de sa fille.

« Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous voulez. Si c’est une rançon que vous espérez, dites-vous bien que je n’ai pas d’argent, par contre ce que j’ai, c’est des compétences particulières, que j’ai acquises au cours d’une longue carrière. Des compétences qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez ma fille maintenant, ça s’arrêtera là. Si vous ne la relâchez pas, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. »

Les sélections streaming et SVOD

C’est une question classique : on regarde quoi ce soir en streaming ? Sur Netflix, Disney+, Apple TV+ ou encore Amazon Prime Video ? Pour vous aider, nous vous proposons :