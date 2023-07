WhatsApp : les 4 indices qui prouvent qu’un contact vous a bloqué sur l’application de messagerie instantanée

Et si on inverse les rôles ? Le revers de la médaille de cette discrétion, c’est qu’il n’est pas évident de savoir si un contact vous a bloqué. Une chose est certaine, WhatsApp ne répondra pas directement à cette épineuse question. “ […] nous ne pouvons pas vous dire si vous avez été bloqué(e) par quelqu’un d’autre. ”

Il existe néanmoins 4 indices majeurs pour déterminer si un contact vous a bel et bien bloqué sur WhatsApp :

La disparition des mentions Vu et En ligne Une seule coche (encoche) aux messages que vous envoyez La disparition de la photo de profil L’échec systématique des appels que vous passez

1. La disparition des mentions Vu et En ligne

Si vous êtes “ […] bloqué(e) par quelqu’un”, “vous ne voyez plus les mentions “vu à” ou “en ligne” d’un contact dans la fenêtre de discussion”, précise WhatsApp.

Prudence, ce seul indice n’est pas suffisant. Il est possible de masquer à tous ou uniquement à certains contacts la dernière présence en ligne (Vu à 14 h 21) et la présence en ligne (En ligne, En ligne dimanche à 21 h 34).

2. Une seule coche (encoche) aux messages que vous envoyez

Petit rappel, WhatsApp s’appuie sur un système visuel de coches (encoches) pour vous indiquer la progression du message que vous venez d’envoyer :

Une coche grise, “le message a été envoyé avec succès”.

Deux coches grises, “le message a été distribué avec succès sur le téléphone du destinataire ou sur l’un de ses appareils connectés”.

Deux coches bleues, “le destinataire a lu votre message”. C’est la confirmation de lecture.

Comme le précise l’application, “tous les messages envoyés à un contact vous ayant bloqué(e) n’afficheront toujours qu’une seule coche (message envoyé), jamais une seconde (message distribué). ”

Comme pour la disparition des mentions Vu et En ligne, ce seul indice n’est pas suffisant non plus. Il est possible que votre contact a désactivé les confirmations de lecture dans les paramètres de confidentialité.

3. La disparition de la photo de profil

Troisième indice à prendre en compte selon WhatsApp, “vous ne voyez pas les mises à jour de la photo de profil d’un contact. ”

Cela deviendra plus évident quand, à terme, un logo générique gris et blanc remplace la photo de profil du contact.

4. L’échec systématique des appels que vous passez

“Aucun appel que vous essaierez de passer n’aboutira”, indique la messagerie instantanée.

Les autres questions que ça pose

Comment bloquer un contact sur WhatsApp ? Il existe plusieurs moyens via l’application. La première : appuyer sur le nom d’un contact depuis la conversation, appuyer sur Bloquer. Sinon, il faut prendre la direction des Paramètres > Confidentialité > Contacts bloqués > Ajouter.

Peut-on bloquer un contact sur WhatsApp sans que la personne le sache ? Oui. La personne que vous bloquez ne reçoit pas de notification spécifique. L’application n’affiche nulle part la liste de ceux qui vous ont bloqués.

WhatsApp peut-il nous dire si un contact nous a bloqué ? Non. WhatsApp refuse mais pointe du doigt les 4 indices qui vont permettre de le déterminer.

Que faire si un contact vous a bloqué sur WhatsApp ? Pas grand-chose, à part prendre contact avec la personne par un autre moyen de communication pour en apprendre plus.