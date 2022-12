Combien vous coûte votre guirlande lumineuse de Noël en électricité ?

Globalement, les dernières guirlandes et décorations à base de LED consomment peu, mais l’accumulation peut faire grimper les chiffres. Et si vous avez encore d’antiques décorations, la question mérite certainement d’être posée : combien d’électricité supplémentaire vais-je consommer pendant les fêtes ?

Calculer la consommation électrique

Une fois que le nombre de watts utilisés par votre décoration est connu, il faut le multiplier par le nombre d’heure d’utilisation par jour, à nouveau multiplié par le nombre de jours d’utilisation. Cela vous donne le total de watts utilisés, qu’on divisera ensuite par 1000 pour transformer le tout en kilowattheure, l’unité utilisée pour vous facturer votre consommation électrique.

Watts x Heures d'utilisation par jour x Jours d'utilisation / 1000 = Nombre de kWh

Prenons un exemple pour être plus concret : ma guirlande consomme 10 watts et restera allumée 6 heures par jour pendant un mois. Cela donne 10 x 6 x 30, soit 1800 wattheures ou 1,8 kWh.

Reste à connaître le prix du kWh auprès de votre fournisseur d’énergie pour calculer ce que vous devrez débourser précisément votre guirlande selon votre situation (compteur mono ou bi-horaire, consommation en heure pleine ou creuse…).

Pour obtenir une estimation, sur le site de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg), le tarif moyen du kWh atteignait en novembre près de 57 cents le kWh, pour un foyer avec compteur mono-horaire. Ma guirlande avec sa consommation totale de 1,8 kWh me coûtera dans cette situation un peu plus d’un euro. En supposant qu’elle ne clignote pas, puisque son extinction répétée diminuera la consommation.

En faisant le calcul pour l’ensemble de vos décorations, vous aurez ainsi une idée de ce que vous devrez payer pour vos illuminations de Noël.

Quelques exemples de décorations

Pour la facilité du calcul, nous garderons le même temps d’illumination (6 heures/jour, pendant un mois) et le même prix moyen obtenu sur le site de la Creg (57 cents le kWh). Nous supposons également que la décoration reste allumée en permanence lorsqu’elle fonctionne (pas de clignotement).

Renne lumineux (25W) = 2,56 euros

Trois guirlandes (7W chacune) = 2,15 euros

Guirlande avec stalactites lumineuses (12W) = 1,23 euro

Lot de 3 personnages lumineux (2W chacun) = 0,62 euro

Comment économiser l’électricité

Le site radins.com distille les astuces pour moins consommer d’énergie et notamment en période de fêtes. Pour vos décorations, voici quatre conseils de bon sens :