Xavier Xhignesse habite Amay et met à chaque fois les petits plats dans les grands pour décorer la façade de sa maison. Cette année il a malheureusement fait une croix sur sa passion. " Vu le contexte actuel j’ai décidé de ne pas décorer. J’ai entre 17 000 et 20 000 ampoules LED qui consomment plus ou moins 500 Watt durant les fêtes. C’est de l’électricité que je pourrais utiliser à autre chose. Et comme on ne sait pas combien de temps cette situation va durer, je préfère rester prudent. Le contexte actuel fait peur, alors je suis obligé de revoir mes priorités. Cette décision me fend le cœur car c’est ma seule passion depuis que je suis tout petit. Je piquais les boules de Noël de ma maman pour les mettre dans ma chambre, se rappelle l’Amaytois en souriant. J’ai quand même égayé un peu mon intérieur. " Depuis toujours, il investit pour ses décorations lumineuses. " Il faut compter en millier d’euros. Chaque année je dépense entre 400 et 600 €. "