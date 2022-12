35 000 watts pour leurs décos

Du côté de Wanze, Francis Dochain et Liliane Hart devront également faire l’impasse sur leurs illuminations. Leur habitation, située rue Gosuin, attire chaque année les curieux et amateurs de décorations féeriques. "Notre maison a été inondée l’été dernier et nous sommes toujours en train de tout refaire. Actuellement, nous vivons dans notre caravane située sur notre terrain. Mais même si on avait pu le faire, on n’aurait quand même pas décoré. Nos illuminations consomment 35 000 watts, soit l’équivalent de la consommation de deux maisons. Il faut 1 000 litres de mazout pour tout éclairer durant cette période. On n’aurait pas pu se permettre de le faire alors que certains n’arrivent même pas à se chauffer. C’est donc un Noël un peu éteint pour nous, regrette le Wanzois avec la voix serrée. Chaque année, je vends des sapins réalisés avec des planches de palettes pour payer le mazout. En 2023, nous ferons encore une plus belle décoration. Nous sommes d’ailleurs en train de regarder pour acheter du nouveau matériel aux États-Unis."