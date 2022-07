Une barrière sur les voies ferroviaires, un acte de malveillance?

Un train qui circulait en direction de Tournai n’a pu éviter l’obstacle, fort heureusement sans conséquence. Aucun blessé n’est à déplorer. "La barrière s’est retrouvée coincée sous le train qui s’est arrêté après l’avoir heurtée" , ajoute la porte-parole. Quelque 160 passagers se trouvaient à bordet ont été évacués; une opération encadrée par des agents de Securail. "Pour extraire la barrière, nous avons dû solliciter l’intervention d’un train de dépannage."

L’incident a eu d’importantes conséquences sur le trafic ferroviaire, en pleine heure de pointe; la circulation ayant dû être réduite sur une seule voie, et à vitesse réduite. Plusieurs trains ont dû être supprimés et des bus de remplacement ont été mis en place entre Ath et Tournai.La circulation a pu être rétablie vers 19h30.

Dans l’attente du remorquage du train, des agents d’Infrabel ont sécurisé les passages à niveaux d’Irchonwelz et de Villers-Notre-Dame.