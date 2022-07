Nous y sommes: les enfants sont en vacances et il faut les occuper, les températures sont supérieures aux vingt degrés (et même trente, d’ici quelques jours) et il faut se rafraîchir. En bref, c’est l’été et la solution de facilité prend souvent la direction des piscines extérieures. Mais où se baigner? Car si la question peut paraître évidente pour les habitués de notre région, elle se veut plus mesurée cette année après des inondations de juillet 2021 qui ont condamné deux sites (Chaudfontaine et Eupen) alors que deux autres piscines s’étaient préalablement lancées dans un lourd chantier de remise en état (Spa et Theux).

Dès lors, la région verviétoise compte quatre piscines extérieures (Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts et Wégimont), deux lacs (Bütgenbach et Robertville) ainsi que deux complexes aquatiques à quelques kilomètres, de l’autre côté des frontières, avec Aquana (Würselen) et Mosaqua (Gulpen), respectivement à 50 et 35 km de Verviers. Offre, tarifs, horaires… Allez, on plonge dans les piscines!

À Malmedy : la piscine «Mon Repos»

La piscine malmédienne "Mon Repos" a rouvert ce 1er juin.

Accessible tous les jours de 10h à 18h30, ce large bassin qui borde l’avenue de la Libération restera ouvert jusqu’au 31 août.

Les tarifs sont, ici aussi, plus que raisonnables (compte tenu du toboggan, de la piste de pétanque et du terrain de volley) avec des prix fixés à 4 € la journée, 6,50 € pour les externes (non-menbres) et 3 € pour les moins de 12 ans. Une pataugeoire est également à disposition.

À Stavelot, la piscine communale revit

Depuis quelques jours, Stavelot accueille les baigneurs.

La piscine de Stavelot est à nouveau accessible, depuis ce 1er juillet, après une pandémie et des inondations qui ont ravagé les machines et l’électronique. Créée en 1934, elle sera ouverte jusqu’au 28 août inclus de 10h à 19h (sauf les 17, 18, 20, 21, 27 et 28 août où elle fermera de 13h à 14h).

2 € – 18 ans, 3 € dès 18 ans. Bonnet obligatoire. Quai des vieux Moulins, Stavelot.

À Trois-Ponts, au cœur de la nature

Le bassin extérieur a rouvert à la mi-juin.

La piscine de Trois-Ponts, 170 avenue de la Salm, vient de fêter ses 40 ans! Son bassin extérieur est ouvert depuis le 12 juin. "Les horaires sont fixés du lundi au jeudi de 11h à 19h, le vendredi de 11h à 20h et le week-end et jours fériés de 10 à 19h. Au niveau des tarifs, il y a une distinction entre les habitants de Trois-Ponts (3 €) et ceux des communes extérieures (4 €)" , informe l’échevin des Sports. Des prix plus qu’abordables.

À Soumagne, au Domaine de Wégimont

La Province investit encore 500000 € à Wégimont (barbecue). ©EdA

Le Domaine Provincial de Wégimont ne dispose plus d’une piscine olympique depuis des lustres… Ce qui n’empêche pas le site de proposer d’autres atouts. La saison est lancée depuis le 1er mai et les trois piscines ont déjà pu accueillir de nombreux visiteurs, aussi tentés par le mini-golf, les plaines de jeux, les balades autour des 7 étangs… et le footgolf! Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h, Wégimont donne accès aux piscines de 10h à 18h30. Le nombre d’entrées pour la piscine étant réglementé, il est nécessaire de réserver (2 €/-12 ans et 3 €/adulte pour le parc, 3,50 €/-12 ans et 5 €/adulte avec la piscine, gratuit pour les – de 3 ans).76 Chaussée de Wégimont, Soumagne.

http://www.provincedeliege.be/wegimont

Au lac de Bütgenbach, c’est «VENNtastic»

1200 personnes sont acceptées simultanément à Worriken. ©Romain RIXHON

"VENNtastic Beach", c’est le nom de la partie "aquatique extérieure" du centre de sports et de loisirs de Worriken, au lac de Bütgenbach.

Ouvert quotidiennement en juillet et août de 10h à 19h, avec un maximum de 1200 personnes sur site, Worriken c’est une plage de 8000 m2 étendue sur 150 m, 1200 m2 consacrés aux terrains de beach-volley et beach-soccer, 2000 m2 d’espace baignade surveillé, des jeux au sol et ancré, un volley aquatique, un espace pour les petits, du canotage (kayak sit-on top, SUPet pédalo, des activités contre supplément)…

L’entrée est gratuite pour les enfants de 0 à 4 ans, fixée à 3 € pour les enfants de 5 à 11 ans et à 4 € pour les adultes. Pas de quoi se ruiner.

L’adresse? Worriken 9B à Bütgenbach.

À Waimes, dans le lac de Robertville…

Robertville-les-Bains dispose aussi d’une cafétéria. ©EdA Philippe Labeye

Bienvenue à Robertville-les-Bains! Lieu touristique par excellence dans la région, le site dispose d’un plongeoir, d’une plage de sable, d’un trampoline aquatique, de formules de canotage (pédalos, barques, bateaux électriques…), etc. Le dimanche, vous pourrez même vous renseigner auprès du club de plongée.

Les Waimerais peuvent bénéficier d’un abonnement préférentiel, sinon les prix sont de 6 € (adultes) et 3 € (de 6 à 12 ans et seniors, gratuit pour les moins de 3 ans). 2 € le parking (400 places).

L’accessibilité est assurée tous les jours de 9h30 à 19h entre le 16 juin et le 15 septembre (fermé le mardi par temps de pluie). Route des Bains 63, Robertville.