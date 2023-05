Grand Trail des Lacs et Châteaux 2023 : l'Andrimontois Sébastien Carabin champion de Belgique de trail

Il y a une dizaine de jours, l’Andrimontois était déjà devenu champion du monde de cross duathlon à Ibiza.

Il s’agissait de sa deuxième participation seulement au national. Il était monté sur la troisième marche du podium en 2019, lors du sacre de Nicolas Bucci.

Déjà vice-champion de Belgique en 2022, le Spadois Florent Caelen s’est à nouveau paré d’argent, à 1’57’’. Le Chaineutois Arnaud Géromboux complète le podium. Sébastien Este, 6e, a lui été sacré en 35 ans et plus. En dames, c’est Karen Van Proeyen, grandissime favorite, qui a, sans la moindre discussion, coiffé les lauriers, en 4h06.11. Sarah Aquistapace enfile l’argent, et Julie Grétry le bronze. Cette dernière a certes fini 6e. Mais Catherine Servais 3e et Coraline Capelle 4e ne sont pas licenciées, et la 5e n’est pas Belge.

Vingt-quatre heures plus tôt, sur le GTLC aussi, Florian Descamps avait renouvelé son titre de champion de Belgique d’ultra sur 85 km et 3600 m de dénivelé positif.

Le bronze pour la Theutoise Carole Chambeau

Laura Van Vooren, par ailleurs 10e au scratch, en avait fait de même en dames, histoire une fois de plus de ne pas faire de jaloux dans leur couple.

Virgille Vandewalle, 2e, et Renaud Anselme ont complété le podium masculin.

Caroline Buyse et la Theutoise Carole Chambeau se sont parées respectivement d’argent et de bronze.

Épinglons aussi les succès de François Mélangé et Jason Cuissant main dans la main en 20h18, et Hilde de Vadder en 27 h 10, sur le GTLC 165 km et ses 6850 m de dénivelé positif.

LE GRAND TRAIL DES LACS ET CHÂTEAUX

42 km

1 CARABIN SÉBASTIEN 03:18:13

2 CAELEN FLORENT 03:22:26

3 GÉROMBOUX ARNAUD 03:24:44

4 MANNAERT JASPER 03:26:49

5 DE WORTELAER PIETER 03:33:09

6 ESTE SÉBASTIEN 03:34:11

7 LIBERT DAMIEN 03:35:27

8 MICHEL LUC 03:37:43

9 CLAESSENS JULIEN 03:38:41

10 STEVENS PHILIPPE 03:43:30

11 GOSSIAUX RENAN 03:47:48

12 JOOKEN DIETER 03:50:52

13 VANCRAEYNEST FEDRIK 03:51:19

14 WOYAFFE MANUEL 03:52:14

15 GYSEN GERALD 03:53:12

16 ORDONEZ MANU 03:58:51

17 SMETS WIM 04:00:19

18 DE VOGHEL ANTOINE 04:00:21

19 JOCKIN FRANÇOIS 04:01:00

20 KEUPPENS BENNY 04:03:38

21 KEMPENAERS BERT 04:04:28

22 BOURTEMBOURG PIERROT 04:05:10

23 HENNICO PIERRE 04:05:57

24 VAN PROEYEN KAREN 04:06:11

25 LEFEVERE SIEGERT 04:06:54

26 BUFKENS FELIX 04:07:34

27 FORTHOMME LOÏC 04:08:10

28 WANSART JEAN-FRANÇOIS 04:08:42

29 AUSTEN THIBAUT 04:11:20

30 VAN CAMPENHOUT JEROEN 04:17:28

31 PACKBIER ROMAN 04:19:53

32 PIETERS MATHIJS 04:21:12

33 STRAPE SYLVAIN 04:21:44

34 MELEN ARNAUD 04:24:31

35 ETIENNE FABRICE 04:24:32

36 INGBER HAROLD 04:25:07

37 HUYZENTRUYT AUBRY 04:26:51

38 SAELENS WIM 04:27:22

39 ACQUISTAPACE SARAH 04:30:49

40 DIERICKX JÉRÔME 04:33:27

41 BAETENS GEERT 04:34:22

42 WEYNANTS BIRGER 04:34:26

43 SERVAIS CATHERINE 04:35:50

44 WIEME JONATHAN 04:36:00

45 PIERMAN CYRIL 04:36:09

46 GENICOT ROMAIN 04:37:50

47 CORDIER MATHIAS 04:38:13

48 PONTI ANGELO 04:38:59

49 DEMUL JEREMY 04:40:08

50 ENGELS GUYLIANN 04:40:42

51 VANMECHELEN HANS 04:40:51

52 COSTERMANS JONATHAN 04:41:17

53 EDUARDO HARO 04:41:32

54 CAPELLE CORALINE 04:41:36

55 MEISER SEBASTIAN 04:42:35

56 LOQUET THOMAS 04:42:37

57 VAN DE VELDE JEF 04:45:29

58 PIRARD LUCAS 04:45:35

59 MARIE CLÉMENT 04:45:36

60 VANDENBORRE VINCENT 04:45:37

61 EVRARD JULIEN 04:46:58

62 VAN KAATHOVEN DANIELLE 04:47:40

63 DOUMONT KEVIN 04:48:21

64 WENDERS STEPHANE 04:49:25

65 GRÉGORY THOMÉ 04:49:45

66 DASSY HÉLÈNE 04:49:47

67 VANDAELE WOUTER 04:49:51

68 GRÉTRY JULIE 04:50:05

69 LAUWEREINS BART 04:50:08

70 KERCKAERT DORIAN 04:50:36

71 POLFLIET JORIS 04:51:23

72 VANDOOREN PIETJAN 04:54:07

73 GELENS TIM 04:55:08

74 BONNIER VINCENT 04:55:42

75 VANDERVOORT MICHEL 04:55:46

76 BARBRY JULIE 04:56:00

77 BUYDENS GUILLAUME 04:56:14

78 STEENSELS MICHIEL 04:57:01

79 LEDUC LAURENT 04:57:32

80 ROELS SANNE 04:57:47

81 HEINE LAURENT 04:57:57

82 DELVENNE YANNICK 04:58:18

83 DELFORTRIE OLIVIER 04:58:34

84 ROUYR FLORENT 04:59:34

85 PIETER-JAN BRUGGEMAN 04:59:44

86 HORENT DAVID 04:59:55

87 ARTHUR BECK 04:59:59

88 RAHOENS PHILIP 05:00:22

89 DRUYTS KOEN 05:01:38

90 DRIESSENS ISABELLE 05:02:06

91 ZULIANI HUGO 05:02:15

92 LAGAE ALEXIS 05:03:14

93 NOTTEBAERT JULIEN 05:03:54

94 SCHEIJVENS MIKE 05:03:56

95 RICHARD GIBSON 05:04:21

96 GORISSEN KAREN 05:04:33

97 SIMONET THIBAULT 05:04:46

98 CRUTZEN FRANÇOIS 05:05:19

99 CHEVAL ADRIEN 05:05:26

100 ALLARD PIERRE-EMILE 05:05:41

101 VAN QUATHEM YENTL 05:05:44

102 TYTGAT NICOLAS 05:05:54

103 PALM RAPHAËL 05:06:16

104 CLAESSENS MICHEL 05:07:27

105 WUILBAUT THOMAS 05:07:46

106 MERCENIER DIDIER 05:08:13

107 SCOLAS WENDY 05:08:52

108 TELLIER CÉDRIC 05:08:56

109 GUERLEMENT NICOLAS 05:08:57

110 DESNEUX CÉDRIC 05:09:23

111 PASCHAL ALEXI 05:09:52

112 JANSSEN KRISTOF 05:09:56

113 PILETTE ANTOINE 05:10:38

114 PARENT PASCAL 05:12:24

115 LECLERCQ YANNICK 05:12:26

116 COPPENS KOEN 05:13:01

117 MASCRÉ LOÏC 05:13:38

118 KUHLMAN JONATHAN 05:14:42

119 CLEEMPUT LAURENS 05:14:46

120 GOUX ADRIEN 05:15:40

121 LAMBRECHTS SÉBASTIEN 05:16:56

122 GUILMOT AUDREY 05:19:09

123 DELIRE ALAIN 05:19:18

124 LASSANCE DENIS 05:19:23

125 LAZE ROMAIN 05:19:52

126 FLOOR FREDERIC 05:20:06

127 DAMIT ADRIEN 05:21:06

128 PEREZ CLAIRE 05:21:20

129 DUVIVIER ISABELLE 05:21:38

130 BERLIÈRE NATHALIE 05:21:45

131 CASSART CLÉMENT 05:21:47

132 GENON NICOLAS 05:22:53

133 BINARD MARC 05:22:54

134 PIRON FREDERIC 05:23:11

135 CALCAGNILE LEVI 05:23:11

136 NAVEZ THOMAS 05:23:36

137 LUMEN ZOÉ 05:23:39

138 BICHA HASSANE 05:24:10

139 BOCKIAU ANTOINE 05:24:50

140 KLEINKENBERG THOMAS 05:24:58

141 DE BORREKENS ALEXIS 05:28:19

142 KUIN SJAAK 05:30:27

143 VANKERSCHAVER BERT 05:30:30

144 HERINCKX ANTOINE 05:30:48

145 FANNI ADRIEN 05:32:35

146 BECK ANDREAS 05:34:19

147 ABRAMS GERT-JAN 05:34:34

148 KRINGS AMELIE 05:34:52

149 WOLF ALEXANDER 05:35:14

150 DELMOTTE PASCAL 05:35:40

151 RENSONNET PASCAL 05:35:54

152 VAN DE BORGHT ANJA 05:36:14

153 DARVILLE OLIVIER 05:37:13

154 SOUFFLET PASCAL 05:37:44

155 BRISBOIS FRANCOISE 05:38:43

156 VAN INEVELD DAVID 05:38:48

157 UYTTEBROECK NICOLAS 05:38:54

158 VAN INEVELD SAMUEL 05:38:59

159 VAN SCHILT BART 05:39:04

160 LUC WERTZ 05:39:10

161 PERRUCHE BRICE 05:39:15

162 DE SMET LENNART 05:40:40

163 DE SMET ROBBERT 05:40:42

164 BRUYR GUILLAUME 05:41:05

165 PLUYS TIM 05:41:08

166 LEROY JULIE 05:41:35

167 OPDENACKER LUDOVIC 05:42:10

168 BROUYAUX MATTHIEU 05:42:21

169 RIGOLLET FLORIAN 05:42:47

170 GROOTAERS DIRK 05:42:56

171 JENQUINNE FRÉDÉRIC 05:43:19

172 BOQUÉ JULIE 05:43:43

173 MODRZEJEWSKI STÉPHANE 05:43:49

174 DEBRY SOPHIE 05:45:09

175 TOMAS PIRKL 05:46:19

176 EL IMRANI ISSAM 05:46:29

177 MARÉCHAL VEERLE 05:46:36

178 PALGEN OLIVIER 05:46:56

179 BERODE JÉRÔME 05:47:06

180 PEPIN CEDRIC 05:47:12

181 WILLEM HELENE 05:47:51

182 PIRONET XAVIER 05:48:00

183 TEIRLINCK ARTHUR 05:48:55

184 GYSEMANS LUK 05:49:30

185 JAMAR CÉDRIC 05:49:34

186 DERCLAYE CHARLOTTE 05:50:15

187 MORA STANISLAV 05:50:21

188 SALMON OLIVIER 05:50:31

189 DE KEMPENEER GLENN 05:50:37

190 CHAÂRANE MEHDI 05:50:38

191 PEETERS OLIVIER 05:51:22

192 ORTS TIMOTHÉE 05:51:25

193 FALQUE RÉGIS 05:51:36

194 HUON NICOLAS 05:51:42

195 DUCARME OLIVIER 05:52:29

196 BOMBOIR VANESSA 05:53:21

197 BLERET MAXIME 05:53:24

198 HAVARD PHILIPPE 05:53:26

199 KERIS PASCAL 05:54:15

200 FRANCOIS JORDAN 05:54:17

201 VOUHÉ JONATHAN 05:55:40

202 BIJTELAAR MARIKE 05:56:15

203 GHILAIN FRANÇOIS 05:56:27

204 WITMEUR PATRICK 05:56:38

205 LORENT VINCENT 05:56:44

206 JANSEN MARCO 05:57:23

207 DEVLEESCHOUWER ERIC 05:58:04

208 GERLA STEVEN 05:58:53

209 CASTELAIN ÉMELINE 05:58:55

210 SAMBON BENJAMIN 05:59:26

211 LEONARD CEDRIC 05:59:33

212 KRIESCHER THIBAULT 06:00:18

213 ELSEN PATRICK 06:01:13

214 METAIL NICOLAS 06:01:16

215 WALCARIUS SARAH 06:01:19

216 LEGRAND MARINA 06:02:03

217 VELDEMAN GUY 06:02:25

218 TROCH KILLIAN 06:03:03

219 DUCULOT JEAN-MICHEL 06:04:13

220 HAEKEN FRANCIS 06:04:49

221 EVRARD JONAS 06:04:53

222 MAROT ANNE 06:05:44

223 SEUTIN ZOÉ 06:06:21

224 HARTMANN KEVIN 06:07:41

225 HARTMANN BIANCA 06:07:44

226 BIGUILEM SOPHIE 06:08:45

227 PLUMACKER FLORENCE 06:09:01

228 SCHUMACHER STEVE 06:09:39

229 BONBOIRE DAVID 06:09:58

230 SACRÉ BENOÎT 06:10:48

231 LIBOTTE VIRGINIE 06:10:50

232 VERLUYTEN VERA 06:12:13

233 AUPAIX PIERRE 06:13:27

234 GRIMM RUDO 06:14:01

235 HIFFE STEPHANE 06:14:37

236 DRAYE NICOLAS 06:15:14

237 ROMPEN THIBAUT 06:16:08

238 OLLEVIER MARIO 06:17:12

239 DEGRANGE STEPHAN 06:17:48

240 JAUMOTTE FABIEN 06:19:01

241 KEYSER CHRISTIAN 06:19:13

242 DELHEZ JOHN 06:20:07

243 ROUSSELLE STÉPHANE 06:20:09

244 SWAAB RAPHAEL 06:20:26

245 DESADELEER J-FRANCOIS 06:20:30

246 ADAM ADELINE 06:22:37

247 ANDRIES JAN 06:23:25

248 CLAUDE JÉRÉMY 06:23:59

249 KEGELS LAURENT 06:24:02

250 FAMEREE MAUREEN 06:24:05

251 WOLF LYSAN 06:24:07

252 OTE OLIVIER 06:24:12

253 DELHOUGNE VINCENT 06:24:13

254 HOLLANDER FRANK 06:24:51

255 BELLOS EFSTRATIOS 06:25:07

256 BLANPAIN SEBASTIEN 06:26:21

257 FRANZIN DAMIEN 06:26:34

258 VAN DEYNZE LAURANNE 06:26:47

259 CASTELEYN THOMAS 06:26:47

260 MOELTNER BIRGIT 06:27:29

261 VANDEN BLOOCK VALÉRIE 06:27:30

262 MIRZABEKIANTZ SERGE 06:27:35

263 ROMANO RAPHAËL 06:28:39

264 PONCELET STÉPHAN 06:29:47

265 PHAN LAC KIM 06:30:11

266 ABANDON OLIVIER 06:30:35

267 DE NEVE NANCY 06:30:37

268 BAGUET DELPHINE 06:30:38

269 DUFOUR YANNIK 06:30:40

270 HOPPE EDMUND 06:30:43

271 DE MOOR MAXIME 06:31:46

272 TRENTESEAUX THOMAS 06:31:52

273 PAULUS CAMILLE 06:32:06

274 MASSARD PHILIPPE 06:34:22

275 WITTEVRONGEL CHRISTOPHE 06:35:24

276 SAFIN ANTOINE 06:36:45

277 GERICKE PHILIPPE 06:36:49

278 DE MEULENAERE ELS 06:37:18

279 DELATTRE SÉBASTIEN 06:37:33

280 COUSTOURIER STÉPHANE 06:37:47

281 MARTIN BENOÎT 06:38:33

282 BEAUJEAN JEAN-YVES 06:40:22

283 BOTTY PIERRE-YVAN 06:40:24

284 MANSET MARC 06:40:26

285 CLARINVAL RENAUD 06:41:46

286 MÉLOTTE CAROLE 06:42:11

287 FOLENS FREDERIC 06:43:17

288 RAYMAKERS JUDY 06:44:20

289 MICELI SAMUEL 06:44:57

290 VISMAN PHILIP 06:47:38

291 LALLEMANT JONATHAN 06:48:31

292 GUILLAUME STÉPHANE 06:49:14

293 GUGLIELMUCCI SÉBASTIEN 06:49:56

294 TAVERNIER LUC 06:50:39

295 HEYNS PAUL 06:50:49

296 LEONE FRANCESCO 06:51:49

297 FRANCESCHINI DENIS 06:51:49

298 NAESSENS JAN 06:51:51

299 HAUTECLAIR ALAIN 06:52:43

300 VANHERCK BART 06:53:51

301 VAN HEEREN JEROEN 06:55:07

302 OGER SÉBASTIEN 06:55:52

303 TRENTESEAUX JACQUES 06:59:31

304 VAN DEN BOSSCHE JÉRÔME 06:59:39

305 STEFFENS LARS 06:59:47

306 MATHIEU AMÉLIE 07:02:38

307 NIKKELS MIRKO 07:02:42

308 PETERS DANNY 07:03:30

309 MORETTI DANIEL 07:05:48

310 NZENGE DEDA CHRISTOPHER 07:06:55

311 PIPEAUX TIM 07:11:45

312 LETTANI DAVID 07:13:43

313 COOLEN CINDY 07:14:13

314 ALBERT JENNIFER 07:14:59

315 MERCY CHLOÉ 07:21:30

316 SIMON JULIETTE 07:21:30

317 GILET ARNAUD 07:24:07

318 VANDEN ABEELE CHRISTINE 07:24:30

319 FRENZEL-PALACIOS CH. 07:25:29

320 DEMOULIN STEEVE 07:25:32

321 HERMAN DAVID 07:26:32

322 HUPPE CAROLINE 07:28:47

323 BRUNIN BENJAMIN 07:28:50

324 MALOIR FLORENCE 07:30:44

325 HECK GAËL 07:30:57

326 CHARLES LAUREEN 07:37:19

327 AUVERSACK GEOFFREY 07:37:20

328 MARGARITOPOL ISABEL 07:38:41

329 LEJEUNE KATHY 07:42:51

330 PECHEUX OLIVIER 07:48:49

331 SOERS SEBASTIEN 07:48:53

332 DEMONCEAU JOSE 07:53:31

333 CANT MICHAEL 07:54:18

334 BENATS VALÉRIE 07:54:18

335 BRAEM VIRGINIE 07:55:24

336 YAO TUDUO 07:59:38

337 FRANSSEN SARAH 08:00:09

338 VERECKT MARJORIE 08:00:10

339 SAEYS EMILE 08:01:53

340 THIBAUT SAEYS 08:01:53

341 BONNI THIERRY 08:16:47

342 GARCET SERGE 08:23:56

343 GALANT ANNE 08:32:35

344 MASSART PASCAL 08:42:39

345 GONSETTE ETIENNE 08:42:39

346 DEPOORTERE PHILIPPE 09:38:22

347 BONDUEL GRETA 09:38:35

348 GEONET MARC 10:06:48