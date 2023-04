Tarik Moukrime des spikes aux crampons avec Lambermont

"Il m’aurait fallu des fonds pour continuer mais je n’ai pu compter sur aucune aide de la fédération, explique celui qui avait terminé 8e aux Championnats d’Europe de Zurich en 2014. Depuis, j’ai opéré une coupure totale avec la course car le plus important était de survenir aux besoins de la famille. Je bosse 45 heures par semaine comme boucher indépendant, ce qui ne me laisse pas la possibilité de m’entraîner. J’ai décidé de reprendre le foot avec l’équipe B de Lambermont, en P4 avec les amis."

Ce dimanche, il est même monté au jeu après 10 minutes avec l’équipe de 3e provinciale pour remplacer Jimmy Larbuisson, blessé. "L’équipe avait besoin d’aide, j’ai répondu présent. J’ai toujours baigné dans le foot mais il n’était pas possible d’y jouer quand j’étais athlète de haut niveau. J’ai tâté du ballon plus jeune mais après une pause de 15 ans, il faut un peu de temps pour que cela revienne."

Placé sur l’aile droite, il a montré pas mal de qualités et pas seulement une foulée restée impressionnante. Tarik Moukrime pense même déjà à la saison prochaine, il devrait évoluer au sein de l’équipe B du nouveau club formé par Rechain et Lambermont.

"J’avais repris en P4 car j’avais toujours dans un coin de la tête l’espoir de reprendre la course à pied. Je me rends compte que je n’aurai plus le temps pour cela donc je resterai dans le club en P3. J’en ai parlé avec Kévin Cremers, le futur entraîneur de l’équipe, et il m’a dit qu’il comptait sur moi."