Tarik Moukrime à la ministre des Sports: «Je me suis senti seul, sans soutien»

Moins d’un mois plus tard, le Verviétois de 30 ans a décidé de poser ses pensées sur papier et de les transmettre à Valérie Glatigny, ministre des Sports, au directeur du Service du Sport de haut niveau, au président du Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB) ainsi qu’au président de la Ligue belge francophone d’athlétisme (LBFA).

"Avec le cœur lourd, je m’adresse à vous car je suis désemparé de voir comment notre service des sports de haut niveau se comporte avec des sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles ou au niveau national, de voir l’utopie de notre politique sportive, de voir nos sportifs lutter avec panache avec si peu de moyens et parvenir encore à faire de très beaux résultats. Imaginez-vous, s’ils étaient soutenus et conseillés avec considération, soutien financier et reconnaissance les exploits qu’ils pourraient accomplir! De par mon histoire, j’aimerais vous partager mes grandes frustrations d’athlète belge face à ce que j’ai vécu ! Ancien sportif élite, je me suis battu huit ans face à un cancer pour revenir au plus haut niveau. Je n’ai jamais baissé les bras et je n’ai jamais demandé d’aide car je suis de ceux qui désirent prouver les choses avant de recevoir", entame Tarik Moukrime, qui rappelle avoir vécu "huit années d’entraînement intensif" pour parvenir à retrouver le haut niveau européen… et participer, donc, à cet Euro de Munich.

"Un sentiment de joie et de fierté d’à nouveau porter les couleurs de notre pays, la Belgique, qui va vite se transformer en un sentiment de tristesse, d’amertume et de désespoir. À commencer par le “manque de professionnalisme” de la fédération si je considère les éléments suivants:

– Comment se fait-il que nous ne soyons avertis de notre sélection officielle que 7 jours avant le début du championnat ? Comment se préparer convenablement dans de telles conditions?

– Comment se fait-il qu’il nous soit demandé de nous rendre à Bruxelles pour récupérer nos tenues 3 jours avant le départ tout en sachant que nous avions besoin de concentration et de sérénité avant un aussi grand événement ?

– Comment se fait-il qu’à notre arrivée à Munich, aucun Team building ne fut organisé afin de rencontrer les chefs de délégation ainsi que les membres du staff, et de savoir comment la compétition allait se dérouler ?

– Peut-on m’expliquer pourquoi M. Lefebvre, Président de la LBFA, n’est jamais venu à notre rencontre ?"

Et de poursuivre: "De plus lors de mon arrivée à Munich, j’apprends avec étonnement qu’aucune aide ne me sera octroyée si je ne parvenais pas à me hisser en finale (dixit le Coordinateur de haut niveau, Jonathan Nsenga). Tous ces efforts herculéens ont été balayés par cette simple phrase. À cet instant, je me suis senti seul, sans soutien, comme écarté du groupe. J’ai perdu cette flamme ardente qui se voit dans les yeux d’un sportif prêt à tout pour sa nation comme ce fut le cas lors de ma première sélection à Zurich en 2014. Après cette course subie de bout en bout, je me suis rendu compte que je faisais partie de ces athlètes belges qui mettent fin à leur carrière à contrecœur suite à l’indifférence de nos instances sportives. Pour l’heure, j’estime inadmissible de savoir que nous avons des athlètes qui se donnent corps et âme afin de représenter leur pays à l’échelle internationale, sans un minimum d’aide du système sportif belge.

Ces athlètes subissent des pressions psychologiques dues aux faits que les exigences mises en place par leur fédération sont disproportionnées par rapport aux moyens mis à disposition (infrastructure, aide financière, encadrement, suivi…)

Il est certes plus simple de rester derrière un bureau tout en banalisant les résultats de nos athlètes s’ils ne font pas de médailles et d’établir des tableaux de performances absurdes, plutôt que de descendre sur les pistes au plus près de nos athlètes afin de les encourager, de connaître leurs véritables besoins et de se rendre compte de la réalité du terrain! Par ce courrier, mon souhait en étant un passionné d’athlétisme est que l’ensemble des personnes responsables de la politique sportive réagissent et prennent conscience de ce problème, afin de rendre à mon sport et à ses athlètes, leurs lettres de noblesse et tout simplement leur dignité.

La tentation eût été forte de garder le silence ou de m’apitoyer sur mon sort, de subir les événements, mais la volonté de progresser et de faire progresser a toujours été prédominante pour moi. C’est cette volonté qui d’ailleurs m’a permis de dépasser les obstacles que j’ai eus à surmonter. Cette même volonté que d’une façon générale, jusqu’au plus haut niveau, on gagnerait, notre pays gagnerait à bien plus valoriser. Je suis tout à fait disposé à vous rencontrer pour échanger sur cette situation déplorable et j’espère vivement que vous pourrez apporter des réponses concrètes aux multiples problèmes relevés dans ce courrier, qui demandent des réformes dans la politique d’accueil et de soutien des talents sportifs, dès aujourd’hui et dans le futur."