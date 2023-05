Des enfants et une presque centenaire à la procession Del Ceqwemme de Herve

Avec près de 260 marcheurs recensés, c’est une belle hausse de 25% qu’ont constaté les plus fidèles de la procession par rapport à 2022 (ils étaient alors 206). Ce que souhaite surtout souligner Joseph Hagelstein, c’est le rajeunissement des participants de ce rendez-vous séculaire. "On a eu une belle hausse du taux de participation, aidé par la belle météo. La fréquentation dépend de plusieurs paramètres, ici on avait peut-être plus de participants de Herve. On a surtout constaté une bonne participation des jeunes, et d’adolescents, ce qui est essentiel pour assurer notre pérennité. Il est préférable que le groupe se rajeunisse. Et ici, c’était franchement visible avec des jeunes, leurs parents… et ce sur les deux tours."

Une dame de 97 ans !

Fait exceptionnel, la procession Del Ceqwemme a pu compter en ses rangs la participation de la Hervienne Juliette Simul-Royen, marcheuse assidue. "C’est la doyenne du parcours, puisqu’elle a 97 ans. Et elle a marché les 16 km avec nous. Elle part dans l’idée de raccourcir, de se faire aider, si ça ne va pas, mais elle fait toujours preuve d’une résistance et d’une résilience incroyables."

Le président du comité des processions de Herve souligne, enfin, l’entrée magistrale au sein de l’église de Herve. "Il y avait plus de 800 personnes dans l’édifice, plus aucune place disponible et même des gens dehors. Une très belle édition, je l’ai dit, et qui se caractérise aussi par des porteurs supplémentaires, des personnes qu’ on veut encourager."