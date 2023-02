Le parc à grumes de Wallonie à Mochamps va se perpétuer (vidéo)

Crée en 2018, le parc à grumes de Wallonie se situe en forêt domaniale de Saint-Michel – Freyr à Mochamps (Tenneville). D’une superficie de 5 500 m², le parc à grumes est, en réalité, une allée de 150 m de longueur où une petite centaine de grumes, provenant des forêts publiques wallonnes, est exposée pour expertise par des potentiels acheteurs et pour vente (de quatre pays réunis) en février. "Au terme de ce test quinquennal, on peut affirmer que l’essai est concluant. C’est pourquoi la Région wallonne maintient et veut développer ce parc à grumes de Wallonie, pour cinq ans au moins. Cette vitrine du savoir-faire sylvicole wallon est désormais connue au-delà de nos frontières, dans ce cercle de vente internationale de bois précieux" précise Céline Tellier, la ministre wallonne ayant, dans ses attributions, le parc à grumes de Wallonie de Mochamps