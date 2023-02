Quarts temps: 19-21, 15-12, 19-14, 10-25.

BRAINE: Dombret 8, Bonacorsi 10, Kaminski 3, Fontaine 8, Vancabeke 7, Farricelli 2, Szylkrot 10, Bellemans 4, Dupont 8, Fransolet 0, Schwartz 10.

Dans le temple vert d’Aubel, les Brainois ont souffert ce dimanche pour venir à bout de l’équipe locale, troisième au classement, et qui jusqu’ici n’avait jamais été battue sur ses terres.

Après avoir remporté le premier quart (19-21), les Brainois ont tenu bon face aux assauts des Verts d’Aubel. Alors qu’ils menaient de deux petits points à quelques secondes de rejoindre les vestiaires, les Brainois perdent le ballon au pire moment. Aubel en profite pour prendre un avantage d’un petit point à la pause (34-33).

En seconde période, poussé par ses supporters, Aubel va empiler les paniers tandis que les Brainois se montrent moins efficaces en attaque. À la demi-heure, les Brainois sont dans les cordes (53-47). "Au début de la seconde période, Aubel nous a fait mal à l’intérieur, explique le coach brainois, Gianni Maren. Nous avons vraiment connu de grosses difficultés pour contenir les assauts d’Aubel. Aubel a même pris 8 points d’avance mais mes joueurs n’ont pas paniqué. Ils ont gardé leur sang-froid."

Et petit à petit, les Brainois sont revenus au score. Aubel faiblit et perd finalement ses moyens. Les arbitres prennent leurs responsabilités et trois joueurs d’Aubel n’achèveront pas le match. "Nous avons fait la différence sur les lancers francs, sur les possessions, en jouant plus intelligemment et nous ramenons une bien belle victoire. Et peu d’équipes iront gagner à Aubel. Nous l’avons fait et tous mes joueurs ont pris une part importante à ce succès."

16/16

Ce seizième succès d’affilée repousse Aubel, le troisième du classement, à quatre défaites. "Nous continuons notre marche en avant, après un déplacement que je redoutais le plus. Et nous allons continuer à repousser le plus longtemps possible cette première défaite. Il faut, à nouveau, souligner le travail de toute l’équipe et de mon staff. Sans leur engagement hebdomadaire, nous n’en serions pas là."