R2A Dames: Un déplacement dangereux pour Braine à Namur

En effet, près de 60% des deux effectifs sont identiques à ceux alignés en U19 lors de la demi-finale. "Mais ce sera un match différent, avec la présence de quelques joueuses plus expérimentées des deux côtés qui peuvent faire la différence. À mes yeux, c’est un match piège que j’ai noté depuis longtemps dans mon agenda, et que la victoire de la semaine passée rend encore plus dangereux. Après avoir gagné de 25 points en U19, il faudra éviter que mes filles se croient trop belles. De plus, Aurélien Garraux, qui était assistant du match en Coupe AWBB, a pu voir les détails du match de près, et aura probablement pu prévoir certaines choses pour nous contrer. Nous savons que Namur est capable de prendre feu à tout moment, avec des joueuses efficaces, il faudra donc dominer nos ‘’un contre un’’ et maîtriser le rebond comme nous l’avons fait dimanche en U19."

Le groupe brainois devra composer sans Charlotte Muylaert, dont la durée d’absence sera déterminée par les résultats de son IRM au genou.