"Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne !" Voilà qui résume bien la confrontation en Régionale 2A de ce vendredi soir entre Castors Braine et Nivelles. Après un premier quart très disputé (16-15), ce match laissait augurer une suite du même acabit. Las, ce ne fut pas le cas. "Nous avons très bien commencé ce match, commente Theodoros Alexandridis, le coach de Nivelles. Nous étions dans nos plans, tant offensif que défensif quand Braine a commencé à jouer plus fort en défense. Nous avons perdu le fil et nous avons commencé à prendre des mauvaises décisions."

Les Brainois ont filé à 19-15 et n’ont finalement laissé que quatre petits points aux Nivellois dans ce quart temps. Si bien que la première période se termina en queue de poisson sur le score de 33-19.

La seconde période ne fut pas vraiment passionnante à cause des déchets techniques des deux côtés. Nivelles a peiné pour faire 46-31 avant que les Brainois ne scellent le troisième quart sur une belle série de lancers francs signée Lionel Tchatchou (52-32). Avec un tel écart, Nivelles n’avait plus grand-chose à revendiquer dans ce derby, pourtant les Nivellois ont su profiter des dernières occasions qui leur étaient offertes par le duo arbitral pour revenir à 56-45 à cinq minutes du terme.

Le score final laisse l’impression que nous perdons ce match sans nous battre

Il était temps pour les Brainois d’arrêter les frais et un solide 21-4 a mis un terme aux derniers espoirs de Nivelles. "Seule la victoire compte et nous passons à côté car nous avons été dans l’impossibilité de hausser notre niveau de jeu pendant quarante minutes, regrettait après la rencontre Theodoros Alexandridis, le coach de Nivelles. À nouveau, le score final laisse l’impression que nous perdons ce match sans nous battre. C’est frustrant car nous avons eu de bons moments, notamment quand nous sommes revenus à 56-45. C’est hélas tout ce que je retiendrai de ce match. Désormais, nous avons deux semaines pour préparer notre duel contre Liège. Un match où seule la victoire comptera et elle comptera double."

Sans jouer bien, on s’en sort bien

De son côté, Gianni Maren, le coach brainois, admettait aussi une certaine frustration à la fin de ce derby. "Sans jouer bien, on s’en sort bien. Ce match était un vrai défi et on voulait vraiment prendre les trois points. Mais nous avons peiné par moments, surtout au niveau offensif. Heureusement, défensivement nous étions très intransigeants sur l’ensemble du match. Ça nous a aidés et nous avons gagné ce derby. C’est tout ce qu’on voulait avant de profiter des deux semaines qui arrivent pour préparer notre déplacement à Aubel pour ce qui sera à mon avis le match le plus dur de notre saison."

Voilà donc Castors Braine toujours solidement installé en tête du classement avec une série de 15 victoires à la suite. Ce qui est quand même impressionnant. Pour Nivelles, ce nouveau revers complique un peu plus la situation dans le bas du classement. Ce qui devient très frustrant.