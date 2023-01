TDW1: Les Castors se rendent à Charleroi avec Angers dans le viseur

Un match tous les 3,5 jours, sur les trois scènes (EuroCup, championnat et Coupe de Belgique), c’est la moyenne des Castors Braine pour ce mois de janvier. C’est un déplacement chez l’avant-dernier de la Top Division Women 1 qui attend dimanche les Castors qui restent sur une bonne performance collective face aux Phantoms Boom mardi en Coupe de Belgique. Après une séance d’entraînement hier après-midi accompagnée d’une présentation vidéo, Braine est annoncé au complet pour défier Charleroi. Une équipe qui a mangé du pain noir en continu cette saison avec le départ vers les USA de Déborah Mukeba, l’arrêt d’Ena Musanovic en début de saison et les blessures à long terme de Sophie Bottriaux, Lisa Mukeba et Chadia Samsam. L’écart de l’aller (+79) disputé début novembre avait été le plus important creusé cette saison par les Brabançonnes. Il n’avait pas été du goût de Fabien Muylaert, ancien de la maison brainoise pas heureux du comportement carolo.