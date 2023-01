Ce n’est sans doute pas la plus belle prestation des Brainoises, mais l’essentiel est acquis face à une équipe de Courtrai qui est loin d’être dépourvue de talents. Braine n’a pas eu la tâche facile samedi soir dans une salle archicomble, mais la victoire ne souffre aucune discussion au vu de la physionomie du match. Et ce n’est pas le coach de Courtrai qui nous contredira: "Chapeau à Braine qui physiquement a été supérieur à nous, alors que les Brainoises ont enchaîné trois matchs difficiles avec en prime un voyage en Turquie, notait Philip Mestdagh. On aurait dû avoir un avantage physique, or en deuxième mi-temps, Braine a démarré avec beaucoup d’intensité. Mais sur l’ensemble, je pense qu’on a livré de bonnes séquences."

Les Courtraisiennes n’ont jamais permis à Braine de relâcher la pression, tout au plus de ne pas trembler grâce à une belle réussite à distance et notamment par Reka Lelik (6 sur 8). Pas de quoi toutefois satisfaire pleinement le coach Dusart qui regrettait, à nouveau, les trop nombreuses pertes de balle (17 au total). "On a fait des erreurs de communication et on n’a pas été assez physique sur certaines joueuses. Je suis satisfait du résultat et de l’écart, mais pas forcément de la manière. Il y a malheureusement dans l’équipe des filles qui ne peuvent pas enchaîner deux matchs de haut niveau. On l’a vu à Malines, on l’a vu à Namur et on l’a vu ce samedi. Je suis un peu frustré de cela. On a manqué de discipline offensive. Contre Angers, si on est physiquement aussi pauvre, on va exploser. Si on n’a pas un minimum de discipline, on ne fera jamais la différence individuellement."

En attendant, Braine sera à nouveau sur la brèche ce mardi (19 h 30) en Coupe de Belgique face à Boom.