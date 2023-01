R2 Messieurs: Castors Braine espère repartir de plus belle au BBC Brainois

Ce samedi à 20 h 30, Castors Braine affrontera le BBC Brainois. "Un match de reprise, c’est toujours compliqué, assure Giani Maren le coach de Castors Braine. J’ai revu les images du match aller. On menait 28 à 11 au terme du premier quart-temps. Un tel écart nous avait bien aidés pour la suite surtout contre leur zone que nous avions bien contournée pour finalement nous imposer très largement (87-43). Je m'attends donc à voir notre adversaire ne plus commettre les mêmes erreurs. Finalement, la grosse inconnue est de savoir si Julien Nesbitt est rétabli. Avant la trêve, blessé au genou, il n’a plus joué pendant deux mois. Le BBC Brainois, avec ou sans Julien, il y a une grosse différence. Et puis il y a aussi Benjamin Letroye. Il coache l’équipe et il joue. C’est vraiment le moteur de cette équipe et quand il est au jeu, c’est lui qui fait jouer ses partenaires. Il est capable d’alimenter le marquoir tout seul et de prendre ses responsabilités pour faire basculer la rencontre. Nous l’avions très bien cadenassé au match aller, comme Julien Nesbitt. On a donc travaillé pour préparer ce match dans la même optique que celle que nous avions eue au match aller. Mais ce sera quand même un match délicat et l’écart final sera certainement moins avantageux qu’au match aller." D’autant plus que les Castors doivent composer avec quelques petits bobos et contretemps de dernière minute. "Quentin Dupont rentre à l’armée et il ne sera plus disponible pendant 9 semaines, et peut-être uniquement pour les matches. Nicolas Vancabeke s’est déboîté un doigt à l’entraînement de lundi. On lui a remis en place mais son doigt est tout bleu. On laisse dégonfler mais il devrait pouvoir jouer avec un bandage de protection. Adrien Fontaine était grippé et a donc loupé les deux séances de la semaine. Il est fort probable qu’il ne soit pas là ce samedi. Bref, les conditions, au niveau de l’effectif, ne sont pas géniales pour un match de reprise. Mais c’est comme ça, on fera le gros dos. Au niveau de la condition physique, je pense que l’équipe est bien. Mes gars n’ont pas trop perdu entre les fêtes. Donc physiquement, nous pourrons tenir le choc dès le début de match. J’espère qu’on débutera bien l’année. Si on aborde ce match sérieusement et correctement, on pourra repartir de plus belle en 2023."