EuroCup: Les Castors Braine affronteront le club turc d’Ormanspor en seizièmes de finale

Même en cas de défaite et au vu des résultats des autres rencontres de groupe, Braine était assuré, avant la fin du match, de sa qualification pour les seizièmes de finale en EuroCup. Mais qu’à cela ne tienne, les joueuses de Frédéric Dusart avaient à cœur de terminer sur la plus belle des notes qui soit. Un succès, le troisième dans cette campagne, qui leur permet aussi de remonter au ranking (les équipes qualifiées sont classées de 1 à 32, le premier affrontant le 32e et ainsi de suite).

C’est ainsi qu’en seizièmes de finale, les Castors Braine (22e au ranking sur les 32 équipes classées) vont affronter le club turc d’Ormanspor, basé à Ankara, qui termine à la 11e place mais premier du groupe D avec 5 victoires. "C’est une solide équipe avec des joueuses WNBA comme Reshanda Gray et Riquna Williams, ainsi que Jelena Dubljevic qu’on ne présente plus, a réagi le coach brainois, Frédéric Dusart. Je pense que chacune a individuellement le budget de l’équipe de Braine alignée à Cadi La Seu. En termes d’individualité, c’est très costaud. Cette équipe a notamment battu deux fois Gdynia qui évoluait en EuroLeague la saison dernière."