Coupe AWBB: Castors Braine veut faire un bon coup à Cointe

Et en basket, 8 points c’est peu et beaucoup à la fois. "Nous avons un petit coup à jouer et si on arrive à démarrer correctement, à bien défendre et offensivement à marquer l’un ou l’autre panier, on peut très rapidement se retrouver au-dessus de 10 points. Psychologiquement ça peut faire une différence. Mais on sait aussi que contre un tel adversaire, on ne pourra pas se permettre de faire des erreurs. Mes joueurs et moi savons que pour gagner et se qualifier il faut que tout soit parfait. On fera le maximum pour qu’il en soit ainsi. Jusqu’ici on a fait un super parcours et ce match c’est un nouveau bonus. On va donc d’abord se faire plaisir et ensuite on verra bien ce qui se passe."

Lionel Tchatchou avait décidé en début de campagne de se mettre en congé quand il y avait match de coupe. il sera absent. "Si on passe, on sait déjà qu’au prochain tour, il ne sera pas là", conclut un brin agacé le coach des Brainois.