AS Eupen: Isaac Nuhu signe un nouveau contrat jusqu’en 2025

C’est officiel: l’AS Eupen veut éviter de perdre son jeune talent Isaac Nuhu. Le Ghanéen vient de parapher un nouveau contrat.

«L’AS Eupen a prolongé de trois ans le contrat avec son joueur offensif ghanéen Isaac Nuhu» annonce le club eupenois ce lundi 27 septembre 2021.

«Quelques jours avant son 20e anniversaire, Isaac Nuhu et le club ont convenu de prolonger leur coopération de trois années supplémentaires, jusqu’au 30 juin 2025. Le contrat initial d’AS Eupen avec Isaac Nuhu courait jusqu’au 30 juin 2022.»

Issu de l’Aspire Academy du Sénégal, Isaac Nuhu a rejoint le Kehrweg en janvier 2020. Lors de sa première saison complète à Eupen (2020-2021), il a été à quinze reprises dans le noyau de l’équipe première et il a participé à sept matchs.

En cette saison 2021-2022, Isaac Nuhu disputé 8 matchs sous les couleurs de l’AS Eupen dont les trois derniers matchs en tant que titulaire.

«Isaac Nuhu, qui va fêter ce jeudi son 20e anniversaire, a pu prouver sa capacité à marquer des buts notamment lors du match amical à Schalke, où il a inscrit pas moins de trois buts» rappelle encore le club.

Aux dires de Christoph Henkel, le directeur général de l’AS Eupen, «la prolongation du contrat avec Isaac Nuhu souligne l’ambition du club de favoriser le développement de jeunes joueurs talentueux, de les lier durablement au club et de les préparer ainsi aux prochaines étapes de leur carrière». Et d’ajouter, dans ce même communiqué: «Nous sommes très heureux qu’après avoir prolongé le contrat avec Emmanuel Agbadou, nous ayons pu lier un autre joueur talentueux de notre équipe à long terme à la KAS Eupen. Avec sa technique et sa vitesse, Isaac Nuhu a le potentiel de s’affirmer en Pro League et à contribuer aussi dans le futur au succès d‘Eupen. Nous nous réjouissons de notre future collaboration avec Isaac».