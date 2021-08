AS Eupen: Emmanuel Agbadou prolonge jusqu’en 2025

Une bonne nouvelle à Eupen, qui vient de prolonger le contrat de son talentueux défenseur ivoirien Emmanuel Agbadou.

«L’AS Eupen vient de prolonger de deux ans sa collaboration avec l’international ivoirien Emmanuel Agbadou. Le contrat entre la KAS Eupen et Emmanuel Agbadou, qui court encore jusqu’en 2023, a été prolongé de 2 ans jusqu’au 30 juin 2025» fait savoir le club par voie de communiqué. Le défenseur ivoirien devient au passage le joueur disposant du plus long contrat (2025) à Eupen, tant qu’à présent.

«Emmanuel Agbadou a 24 ans et peut être utilisé aussi bien en défense qu’en milieu de terrain défensif. Il avait rejoint la KAS Eupen en été 2020 et a contribué à l’excellent début saison du club».

Christoph Henkel, directeur général eupenois, se réjouit de cette prolongation avec Emmanuel Agbadou: «Emmanuel fait partie des meilleurs éléments de notre équipe et a contribué au très bon début de saison de notre club. C’est un joueur avec de bonnes perspectives que nous pouvons faire évoluer à plusieurs postes en défense et au milieu de terrain. En plus, il est dangereux lors de phases arrêtées. Nous sommes d’autant plus heureux d’avoir pu conclure un accord à long terme avec Emmanuel Agbadou. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler avec lui.»

Pour rappel, Emmanuel Agbadou était arrivé à Eupen durant l’été 2020 en provenance de l’US Monastir (Tunisie). Il appartenait toutefois au FC San Pedro (Côte d’Ivoire) qui le prêtait alors au matricule tunisien.