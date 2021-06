VIDÉOS | La STIB vous emmène «à la sortie du tunnel» avec cette lumière courant après votre métro

Un tunnel lumineux dans le métro: voilà l’idée de la STIB pour accompagner «d’un lever de soleil» le retour progressif à la normale. L’Avenir vous emmène dans cette installation qui porte les couleurs des Diables jusqu’à la fin de l’Euro.

La STIB a installé un jeu de lumières aux couleurs de la Belgique sur 200m de long dans le tunnel entre les stations de métro Arts-Loi et Parc. Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne «Get Back», qui encourage les Bruxellois à faire revivre la ville après la crise du Covid.

Le nom du projet «Light at the end of the tunnel» (ou, en anglais, «la lumière au bout du tunnel») n’a évidemment pas été choisi au hasard. La STIB entend par là célébrer une vie qui reprend petit à petit son cours normal.

Le jeu de lumière illumine votre parcours aux couleurs noir-jaune-rouge pour toute la durée de l’Euro 2020. L’installation lumineuse se déclenche automatiquement à chaque passage d’une rame de métro, et est calculée de façon à suivre le déplacement du véhicule. Une fois la compétition de football terminée et jusqu’au 30 septembre, les voyageurs pourront découvrir des vagues de couleurs chaudes, donnant l’impression d’un lever de soleil.

L’action s’inscrit dans le cadre de la campagne «Get Back», qui invite ses voyageurs à faire revivre Bruxelles. C’est aussi un moyen de faire revenir petit à petit les voyageurs sur son réseau. La crise sanitaire a en effet eu un impact important sur la fréquentation de la STIB. Aujourd’hui, la fréquentation du réseau souterrain est de 61% par rapport à la situation précédant la crise sanitaire et de 71% sur le réseau de surface.