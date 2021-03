Manque de personnel aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Le manque de personnel n’est pas nouveau. Il résulte des coupes budgétaires que subissent les institutions fédérales depuis 2011.

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) sont confrontés à un manque de personnel, ce qui affecte leur fonctionnement. Le Musée royal d’Art ancien sera désormais fermé pendant six mois afin de permettre la réouverture du Musée Fin de Siècle. Les deux établissements culturels seront dorénavant ouverts en alternance chacun pendant six mois, selon une information rapportée vendredi par VRT NWS et confirmée à Belga.

Le manque de personnel n’est pas nouveau aux MRBAB. Il résulte des coupes budgétaires que subissent les institutions fédérales depuis 2011. Le porte-parole des MRBAB, Samir Al-Haddad, explique qu’ils ont perdu pas moins de 35 membres du personnel depuis le début de 2019. Il s’agit d’une vingtaine de gardiens, d’une douzaine d’employés du personnel d’entretien et de cinq personnes au bureau d’accueil. Ces personnes sont en fin de contrat ou partent à la retraite et sont rarement remplacées.

«En raison des mesures Covid, nous devons maintenant déployer plus de personnel, alors que nous avons de moins en moins de personnes disponibles», selon M. Al-Haddad. «Il manque actuellement 19 agents de sécurité, par exemple».

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique espèrent que le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine, approuvera un plan de recrutement prochainement.

Le Musée royal d’Art ancien a été le premier à rouvrir en mai de l’année dernière après le premier confinement. Le Musée Fin de Siècle par contre n’était plus accessible depuis un an.