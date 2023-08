La super Lune bleue observable le 31 août: un phénomène extrêmement rare (vidéo)

Deux pleines lunes en un mois, cela se déroule tous les deux ou trois ans. La prochaine fois, ce sera en 2026. En effet, les pleines lunes sont espacées de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 3h30, la lune va donc s’approcher au plus près de la Terre. Elle se situera à moins de 364.000 km de notre planète, soit environ 20.000 km de moins que de coutume. La lune sera plus grande et plus brillante.

Mais pourquoi parler de lune bleue? Il s’agit d’une pleine lune supplémentaire qui se produit quand 13 pleines lunes sont observées au lieu de 12 sur une année. Attention, la couleur n’a rien à voir avec la couleur qu’aura la lune ce jeudi.

Pour comprendre à quel point cette "super Lune bleue" est exceptionnelle, il suffit de regarder quand aura lieu la prochaine. Ce sera en janvier 2037, soit dans 160 mois, selon les calculs de la NASA.