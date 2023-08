"Double pleine lune" en août 2023: un phénomène rare dans le ciel (vidéos)

Une deuxième pleine lune sera observable durant ce mois d'août: la super Lune Bleue. Un phénomène rare dans le ciel. Cela se déroule tous les deux ou trois ans. En effet, les pleines lunes sont espacées de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes.

Le 31 août 2023, la super Lune Bleue sera donc observable dans le ciel. La prochaine "double pleine lune" aura lieu en 2026.

Première super Lune en juillet

La première "super Lune" de l'année 2023 est apparue au début du mois de juillet et a pu être observée dans de nombreux pays, plus grande et plus brillante.