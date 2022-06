Fake news chinoise sauce Belgique

Une affirmation fallacieuse, la manifestation contestant la vie chère, comme l’a dénoncé le député fédéral Samuel Cogolati (Écolo) sur Twitter . "J’ai déjà été surpris par la Chine, mais là… Quelle scandaleuse propagande et désinformation du régime autoritaire chinois sur la manifestation du 20 juin à Bruxelles! Non, la manifestation n’était pas contre l’OTAN, mais contre la vie chère."

Des méthodes bien connues

Contacté, le SPF Affaires étrangères s’est dit peu surpris devant de telles méthodes, jugées "habituelles" dans le chef de la Chine et ses affidés médiatiques, le Global Times étant habitué de ce genre d’opération. Comme l’avait relaté l’ Avenir lors de jeux olympiques d’hiver, il y a de cela quelques mois, le média avait relayé avec force révérences le passage de flambeau, confié à un militaire chinois impliqué dans le conflit avec l’Inde. L’homme n’avait rien d’un athlète, ce qui n’avait pas manqué de froisser la presse et les autorités indiennes…

En Belgique, la réaction à l’encontre du géant chinois n’a pas traîné. "C’est ce qu’on appelle la désinformation. La manifestation à Bruxelles du lundi 20 juin réclamait plus de pouvoir d’achat et n’était en AUCUN CAS dirigée contre l’OTAN ou notre soutien à l’Ukraine dans la guerre menée contre ce pays par la Russie" , a twitté en retour le SPF affaires Étrangères plus tard dans la journée de jeudi.

En plein conflit russo-ukrainien, le timing du tweet du Global Times (et donc par extension de la Chine) ne doit rien au hasard,puisque le prochain sommet de l’OTAN, l’alliance de défense militaire occidentale, doit avoir lieu ces 29 et 30 juin à Madrid. Et on peut comprendre que le programme ne plaise pas à la Chine : il y sera question de la stratégie de l’alliance pour les dix prochaines années face aux "puissances autoritaires" , et singulièrement "l’influence et l’affirmation croissantes de la Chine ou les conséquences du changement climatique sur la sécurité" …

Ironie belge

Si le phénomène de désinformation témoigne des tensions croissantes entre le bloc occidental d’une part - soutenant l’Ukraine - et la Russie et ses alliés (dont la Chine), d’autre part, le détournement des images de la manifestation bruxelloise n’a pas manqué d’amuser certains internautes belges. En réponse au tweet du Global Times clamant l’opposition des manifestants à l’OTAN, plusieurs utilisateurs ont vivement protesté avec des messages teintés d’ironie très belge : "Pas du tout , dit l’un, commentant la foule aux couleurs verte et rouge des syndicats : il s’agissait d’un groupe de supporters du Standard de Liège et du Celtic Glasgow, célébrant lundi matin leur participation à la finale de l’UEFA Champions League à Bruxelles." "Pas du tout , proteste un autre, c’était la traditionnelle ‘Saint-Vé’ où les élèves fêtaient la fin des examens." "Pas du tout , fulmine un autre commentateur, très probablement wallon : C’est la célébration du doudou où les gens volent le dragon vert." Etc.