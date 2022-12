Portugal-Suisse à la Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo dans la tourmente ? (Direct dès 20h)

La préface du duel entre le Portugal et la Suisse tourne autour de Cristiano Ronaldo et son possible transfert en Arabie saoudite. En difficulté ces derniers mois, la star portugaise ne convainc pas pendant ce Mondial où il n’a marqué qu’un seul but sur penalty. Malgré son énervement lors de son remplacement contre la Corée du Sud, il semble peu probable que CR7 se retrouve sur le banc.