Dommages de guerre en Hainaut: toutes les archives désormais à Mons

Après la guerre, -la loi relative aux dommages de guerre aux biens privés date de 1947-, des dossiers d’indemnisation ont été introduits en masse.

Beaucoup plus accessible pour les Hainuyers

Pour les historiens, ces dossiers sont une mine d’informations, contenant des documents administratifs, de nombreuses photographies, des cartes, des plans et autres pièces qui permettent de mieux se rendre compte de ce qu’étaient nos villes et villages au lendemain de la guerre.

Cette richesse documentaire est désormais intégralement consultable aux Archives de l’État à Mons.

Ce mardi matin, un camion en provenance de Bruxelles a rapatrié dans le sous-sol du Lotto Mons Expo (Grands Prés) les dernières caisses de dossiers hainuyers jusqu’ici conservés aux Archives Générales de Bruxelles. Au total, cela représente 1000 mètres linéaires d’archives, stockées à 18° et à 55% d’humidité.

Ce transfert permettra une consultation plus facile pour les Hainuyers, historiens, descendants ou toute personne souhaitant en savoir plus sur l’histoire locale. Il sera également possible de demander une copie par mail d’un dossier via archives.mons@arch.be .

Chacun peut vérifier en ligne si un dossier existe au nom de sa famille, d’une entreprise ou d’une association. Un million de fiches alphabétiques reprenant le nom, l’adresse et la date de naissance du sinistré ont été numérisées et sont consultables via le site internet des Archives de l’État www.arch.be .

Énormément de dossiers tournaisiens, et pour cause…

Les dommages liés à la seconde guerre mondiale se sont concentrés principalement sur deux périodes: mai 1940 et mai 1944.

Ainsi Tournai avait subi les bombes incendiaires allemandes du 16 au 18 mai 1940. Tout le centre de la ville fut dévasté. Quatre ans plus tard, le 10 mai 1944, ce sont des bombardements alliés qui, visant la gare afin de neutraliser les mouvements de l’armée allemande en prévision du débarquement de Normandie, avaient provoqué d’immenses dégâts.

En Hainaut, c’est d’ailleurs l’arrondissement de Tournai qui a été le plus touché: 25% des bâtiments y avaient été endommagés ou détruits.